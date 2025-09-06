  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Feux de forêt Plus de 700 pompiers mobilisés samedi au Portugal

ATS

6.9.2025 - 22:25

Quelque 700 pompiers luttaient samedi après-midi contre plusieurs feux de forêt, notamment dans le centre du Portugal, soutenus par une quinzaine de moyens aériens, selon un bilan de la protection civile.

Le Portugal a subi les feux de plein fouet cet été.
Le Portugal a subi les feux de plein fouet cet été.
ATS

Keystone-SDA

06.09.2025, 22:25

06.09.2025, 22:31

Le plus important d'entre eux faisait rage à Seia, attisé par de fortes rafales de vent, mobilisant à lui seul plus de 600 pompiers. Plusieurs routes ont dû être fermées.

La priorité «est de protéger les habitations», a indiqué un porte-parole de la protection civile à l'agence de presse Lusa précisant que la principale difficulté était due à «l'intensité du vent qui atteint les 40 kilomètres par heure». La municipalité a de son côté recommandé aux habitants de rester vigilants et se suivre les indications des autorités.

Bretagne. Un homme admet avoir déclenché l’incendie de la forêt de Brocéliande

BretagneUn homme admet avoir déclenché l’incendie de la forêt de Brocéliande

Une personne soupçonnée d'avoir provoqué cet incendie a été interpellée par la police, a indiqué la gendarmerie. En Espagne, les autorités ont confiné samedi à titre préventif la petite localité de Castromil, dans le nord-ouest, en raison d'un incendie actif dans une zone durement touchée par la vague dévastatrice de feux qui a frappé le pays, en particulier au mois d'août.

Quelque 254'000 hectares dévastés

L'incendie, qui provient de la région de Galice, s'est réactivé samedi matin en raison des vents violents qui ont secoué cette localité située à cheval entre la province galicienne d'Ourense et la province voisine de Zamora, a indiqué une source du ministère régional de l'Environnement de Castille-et-León.

Turquie. Plus de 2000 personnes évacuées en raison d'un incendie

TurquiePlus de 2000 personnes évacuées en raison d'un incendie

Pour l'instant, on ignore le nombre d'hectares touchés. Dimanche dernier, l'Espagne a mis fin à l'état d'urgence qui était en vigueur depuis plusieurs semaines en raison de l'une des pires vagues d'incendies de forêt qui ait touché le pays ces dernières années, faisant quatre morts et plus de 300'000 hectares brûlés. Au Portugal, le centre et le nord avaient également été frappés au mois d'août par des feux de forêt dévastateurs qui ont fait quatre morts et plusieurs blessés.

Ces feux ont ravagé au total quelque 254'000 hectares, soit le plus mauvais bilan depuis les incendies qui avaient fait plus de cent morts en 2017, selon des données de l'Institut national de conservation de la nature et des forêts (ICNF). Le Portugal a connu en outre, cette année, «l'été le plus chaud depuis 1931», a indiqué vendredi l'agence météorologique nationale.

Les plus lus

Une voiture fonce sur des manifestants propalestiniens, sans faire de blessé
L’accident a été causé par la déconnexion du câble entre les deux cabines
France : deux journalistes sous le feu des critiques, accusés d’être de mèche avec le PS
Les amendes impayées par les touristes coûtent cher aux communes
Dimanche, la Lune disparaîtra dans l’ombre de la Terre
La police évacue le musée du chocolat Lindt : «des touristes courent dans tous les sens»