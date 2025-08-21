  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Feux en Espagne Importance des plans de prévention

ATS

21.8.2025 - 13:45

Le parquet espagnol chargé des questions d'environnement a rappelé aux procureurs de vérifier si les communes touchées par les incendies avaient bien respecté leurs obligations d'adopter un plan de prévention des risques, selon un document consulté jeudi par l'AFP.

Les feux ravagent l'Espagne depuis plusieurs semaines.
Les feux ravagent l'Espagne depuis plusieurs semaines.
ATS

Keystone-SDA

21.08.2025, 13:45

21.08.2025, 13:56

Cette demande, récurrente, survient sur fond de polémique entre le gouvernement du socialiste Pedro Sánchez et les dirigeants de droite des régions les plus touchées, dans un pays où la gestion des catastrophes revient en premier lieu aux régions, mais où l'Etat central peut être sollicité et intervenir quand la situation s'aggrave.

Localement, en Castille-et-León (nord-ouest), Galice (nord-ouest) ou Estrémadure (ouest), où ont lieu les incendies les plus violents depuis une dizaine de jours, les habitants mettent pour certains aussi en cause l'absence de prévention ou la mauvaise organisation des secours.

Outre les communes, les régions ont également l'obligation d'établir des plans de prévention, même si le gouvernement n'a toujours pas adopté le décret qui doit permettre de définir les critères communs pour les élaborer, rappelle le quotidien El País, qui a révélé l'existence de ce courrier.

«Pacte national»

Dans cette lettre adressée à tous les représentants locaux du ministère public chargés des questions d'environnement comme lui, le procureur Antonio Vacher juge «évident (...) que la situation actuelle (...) est due à l'absence, ou, le cas échéant, à la mise en oeuvre inappropriée des plans de prévention des incendies».

Il les incite dans les cas les plus graves à engager «la responsabilité pénale» de ceux qui n'auraient pas élaboré ces plans alors qu'ils en avaient l'obligation. Les inondations meurtrières d'octobre 2024 dans la région de Valence avaient déjà donné lieu à une violente polémique entre l'exécutif régional, de droite, et le gouvernement de Pedro Sánchez, sur les responsabilités des régions et du gouvernement dans la gestion des catastrophes.

Dimanche, lors d'une visite en Galice, le Premier ministre Pedro Sánchez a annoncé le lancement d'un «pacte national face à l'urgence climatique», appelant à surmonter les «luttes partisanes et les questions idéologiques». Sur le terrain, la situation semblait s'améliorer jeudi, selon la directrice générale de la protection civile Virginia Barcones, qui a estimé que la journée pourrait permettre de voir «un progrès significatif dans l'évolution favorable de nombreux» incendies.

Elle aussi mise en cause par l'opposition de droite dans la polémique sur les responsabilités dans la gestion des feux de forêt, Mme Barcones a demandé en conférence de presse à «ceux qui n'apportent rien de se mettre de côté». Au total, plus de 403'000 hectares ont été calcinés depuis le début de l'année dans le pays, selon le Système européen d'information sur les feux de forêts (EFFIS), un chiffre qui a dépassé le précédent record de 306'000 hectares en 2022, jusqu'alors la pire année depuis le début des relevés en 2006.

Les plus lus

«Combattre le feu par le feu» - Le gouverneur de Californie s'attaque à Trump !
Quand Melania Trump se mêle de politique et écrit à Poutine
La raison pour laquelle cette maison zurichoise en mauvais état coûte 6 millions de francs
Jean Imbert répond au dernier témoignage d'Alexandra Rosenfeld contre lui
«Elle s'excuse de faire rouler ce train?»