Depuis lundi Feux en Patagonie argentine: plus de 15'000 hectares ravagés

ATS

11.1.2026 - 20:10

Des feux de forêt en Patagonie argentine ont ravagé près de 15'000 hectares depuis lundi. Des centaines de pompiers et volontaires s'activaient toujours dimanche pour contenir les flammes.

Des feux de forêt en Patagonie argentine ont ravagé près de 15'000 hectares depuis lundi.
Des feux de forêt en Patagonie argentine ont ravagé près de 15'000 hectares depuis lundi.
ATS

Keystone-SDA

11.01.2026, 20:10

11.01.2026, 20:37

Le foyer principal, près de la localité d'Epuyén nichée entre un lac glaciaire et des collines de forêts primaires dans la province de Chubut, a déjà détruit près de 12'000 hectares, selon un communiqué dimanche du service provincial de lutte contre les incendies.

Les feux se sont déclenchés lundi dans la station balnéaire de Puerto Patriada (Province de Chubut), à environ 1700 kilomètres au sud de Buenos Aires.

Près de 3000 touristes à Puerto Patriada et 15 familles d'Epuyén ont dû être évacués, selon le gouverneur de cette province. Plus de dix maisons ont été détruites par les flammes. Dimanche, la situation s'est quelque peu calmée, mais «restait très critique».

Un autre foyer important touche le parc national Los Alerces, classé au patrimoine mondial de l'Unesco. La superficie touchée n'a pas été précisée par les autorités.

En outre, les brigades s'efforcent de contenir deux autres incendies à Chubut et Santa Cruz qui ont déjà touché près de 3800 hectares ces derniers jours, a indiqué l'Agence fédérale des situations d'urgence.

Le Parc Los Alerces couvre quelque 200'000 hectares. Les glaciations successives y ont façonné un paysage de formes spectaculaires, entre cirques glaciaires, chapelets d'étangs et lacs aux eaux claires, vallées suspendues et roches moutonnées.

