«Fichez le camp !» - Tollé autour des vacances de JD Vance

Des dizaines de militants et d'habitants ont manifesté mardi contre la présence du vice-président américain JD Vance dans une région rurale du sud-ouest de l'Angleterre, où il passe ses vacances en famille.

JD Vance passe ses vacances en famille en Angleterre. ats

Agence France-Presse Gregoire Galley

Une soixantaine de personnes se sont rassemblées dans la ville de Charlbury, dans la région des Cotswolds, brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire «Rentrez chez vous!», «Vous n'êtes pas les bienvenus» et «Fichez le camp!»

La police britannique et les services de sécurité américains étaient présents en force sur les routes habituellement tranquilles menant au hameau voisin où séjourne le vice-président, bloquant certaines routes et sentiers dans cette région rurale prisée des touristes.

«Les habitants des Cotswolds sont ici aujourd'hui pour dire à JD Vance qu'il n'est pas le bienvenu», a déclaré Jake Atkinson, de la coalition Stop Trump, à l'AFP lors du rassemblement.

Plus tôt dans la journée, une camionnette noire arborant une image du vice-président, retouchée pour le faire paraître chauve et bouffi, a parcouru les rues sinueuses de la ville.

«Nous voulions lui réserver le même accueil que celui qu'il a réservé à (Volodymyr) Zelensky à la Maison Blanche», a déclaré Lou Johnson, un habitant de Charlbury âgé de 75 ans.

JD Vance a commencé ses vacances en Grande-Bretagne la semaine dernière en rencontrant le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, qui l'a accueilli dans sa résidence de Chevening, dans le Kent, au sud-est de Londres.