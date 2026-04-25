«Fientes de poulets», «particules de cordelettes»: des éléments troublants

Les analyses scientifiques menées à la suite de la découverte du corps du petit Emile, retrouvé mort en mars 2024, semblent ouvrir de nouvelles pistes. Après sa disparition, l'enfant pourrait bien avoir séjourné «sur un site agricole».

Le petit Emile a disparu en juillet 2023. DR

Rédaction blue News Valérie Passello

Le 8 juillet 2023 dans le Haut-Vernet, le petit Emile, deux ans et demi, disparaissait. Mystérieuse, l'affaire n'a cessé, depuis, de faire couler de l'encre. D'abord il y a eu les recherches, interminables. Puis la découverte, en mars 2024, du crâne du petit garçon par une randonneuse.

Depuis, les scientifiques sont à pied d'oeuvre pour exploiter au mieux les restes du petit Emile et tenter de tirer, enfin, cette affaire au clair. Aux dernières nouvelles, le procureur avait révélé que le garçonnet avait été victime d'un «traumatisme facial violent», évoquant «la probable intervention d'un tiers».

Séjour dans «un milieu agricole» ?

Ce vendredi 24 avril, «France Info» a relayé de nouvelles informations émanant de l'enquête. Les prélèvements effectués sur les ossements et les vêtements du petit Emile révèlent la présence de «résidus de fientes de poulets et de chauves-souris».

Ces découvertes donnerait à penser que le petit garçon aurait séjourné «dans un milieu agricole» après sa disparition. Une thèse renforcée par une autre découverte: celle de «particules de cordelettes», utilisées exclusivement dans le milieu agricole, soulignent encore nos confrères français.

Si cette théorie s'avère exacte, des questions subsistent: était-il encore vivant ou déjà mort ? Les cordelettes ont-elles servi à le ligoter ? Des interrogations impossibles à éclaircir pour l'heure. Des investigations vont donc être menées dans les fermes alentour.

Un ADN inconnu

Enfin, un ADN inconnu a été découvert sur le crâne du petit Emile, rapporte «France Info». L'ADN de 106 habitants du Haut-Vernet a été prélevé dernièrement par les enquêteurs et il va s'agir maintenant de chercher une correspondance. Et cela pourrait encore durer «plusieurs semaines».

Placés en garde à vue pour «homicide volontaire» et «recel de cadavre» avant d'être relâchés sans poursuites, les grands-parents du petit Emile respirent: l'avocat de la grand-mère se réjouit notamment de voir l'enquête s'ouvrir à «d'autres pistes».