«Fientes de poulets», «particules de cordelettes»: des éléments troublants

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mort d'Emile: une nouvelle piste ? «Fientes de poulets», «particules de cordelettes»: des éléments troublants

Valérie Passello

25.4.2026

Les analyses scientifiques menées à la suite de la découverte du corps du petit Emile, retrouvé mort en mars 2024, semblent ouvrir de nouvelles pistes. Après sa disparition, l'enfant pourrait bien avoir séjourné «sur un site agricole». 

Le petit Emile a disparu en juillet 2023.
Le petit Emile a disparu en juillet 2023.
DR

Rédaction blue News

25.04.2026, 15:43

25.04.2026, 15:47

Le 8 juillet 2023 dans le Haut-Vernet, le petit Emile, deux ans et demi, disparaissait. Mystérieuse, l'affaire n'a cessé, depuis, de faire couler de l'encre. D'abord il y a eu les recherches, interminables. Puis la découverte, en mars 2024, du crâne du petit garçon par une randonneuse.

Depuis, les scientifiques sont à pied d'oeuvre pour exploiter au mieux les restes du petit Emile et tenter de tirer, enfin, cette affaire au clair. Aux dernières nouvelles, le procureur avait révélé que le garçonnet avait été victime  d'un «traumatisme facial violent», évoquant «la probable intervention d'un tiers».

Séjour dans «un milieu agricole» ?

Ce vendredi 24 avril, «France Info» a relayé de nouvelles informations émanant de l'enquête. Les prélèvements effectués sur les ossements et les vêtements du petit Emile révèlent la présence de «résidus de fientes de poulets et de chauves-souris». 

Ces découvertes donnerait à penser que le petit garçon aurait séjourné «dans un milieu agricole» après sa disparition. Une thèse renforcée par une autre découverte: celle de «particules de cordelettes», utilisées exclusivement dans le milieu agricole, soulignent encore nos confrères français.

Si cette théorie s'avère exacte, des questions subsistent: était-il encore vivant ou déjà mort ? Les cordelettes ont-elles servi à le ligoter ? Des interrogations impossibles à éclaircir pour l'heure. Des investigations vont donc être menées dans les fermes alentour.

Un ADN inconnu

Enfin, un ADN inconnu a été découvert sur le crâne du petit Emile, rapporte «France Info». L'ADN de 106 habitants du Haut-Vernet a été prélevé dernièrement par les enquêteurs et il va s'agir maintenant de chercher une correspondance. Et cela pourrait encore durer «plusieurs semaines».

Disparition du petit Emile. «Nous avons vu les êtres que nous aimons trainés dans la boue»

Disparition du petit Emile«Nous avons vu les êtres que nous aimons trainés dans la boue»

Placés en garde à vue pour «homicide volontaire» et «recel de cadavre» avant d'être relâchés sans poursuites, les grands-parents du petit Emile respirent: l'avocat de la grand-mère se réjouit notamment de voir l'enquête s'ouvrir à «d'autres pistes».

Les plus lus

«Fientes de poulets», «particules de cordelettes»: des éléments troublants
Poutine passe soudain du chef de guerre au gestionnaire de crise
Cadmium dans les flocons d'avoine: du poison au petit déjeuner?
Il gagne 645'000 francs au loto... après sa mort !
Le président serbe compare l'Europe à l'Empire romain avant sa chute
«Je ne sais pas si je dois vivre ou mourir» – Les bidonvilles de Katmandou démolis