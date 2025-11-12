Un porno sur le ferry: la traversée vire au «véritable chaos»

«C'était un peu fou»: lors d'un voyage entre la France et l'Angleterre, les passagers ont eu droit à un film érotique après le Grand Prix de Formule 1. La compagnie de ferry a dû s'excuser.

Sur un ferry reliant la France à l'Angleterre, des passagers ont vu un «film pour adultes» dans le lounge. AP Photo/Scott Heppell/Keystone (Archivbild)

Rédaction blue News Oliver Kohlmaier

Curieux incident lors de la traversée de la Manche: après une course de Formule 1, les passagers ont eu droit à un film érotique dans le lounge d'un ferry.

C'est ce que rapporte «The Argus» de Brighton. De ce fait, même les enfants à bord ont pu voir un «porno hardcore», comme l'a qualifié un passager interrogé.

La compagnie de ferry DFDS a déclaré qu'il était «très regrettable» que cet incident se soit produit à bord du ferry reliant Dieppe en France à Newhaven dans le Sussex.

Selon ce document, un «film pour adultes» a été diffusé par erreur sur la télévision du salon, où un Grand Prix de Formule 1 était encore diffusé auparavant.

«Les gens étaient vraiment énervés»

Une passagère a déclaré au journal: «J'étais à la réception principale (...) quand soudain, des enfants sont sortis en courant de la zone des fauteuils inclinables et ont crié. Des parents sont sortis et ont demandé à l'homme qui travaillait là de régler le problème de la télévision. Ils ont dit: 'Il y a un porno hardcore à la télé'. Je ne pouvais pas le voir, mais c'était audible».

La femme poursuit: «Il y avait des parents qui expliquaient à leurs enfants que tous les adultes ne faisaient pas ça. C'était un peu fou. La traversée en ferry a été un véritable chaos. Les gens étaient vraiment en colère».

Chaîne supprimée de la liste des chaînes

Un porte-parole de DFDS a expliqué que l'incident s'était produit lors d'un retard. En raison d'un problème technique dans le port de Newhaven, le ferry aurait été renvoyé en France.

Un groupe de passagers aurait finalement demandé s'ils pouvaient regarder le Grand Prix à la télévision dans les salons à bord. Le film a été projeté après la course.

DFDS a également expliqué que l'équipage ne savait pas que le film allait être diffusé. «Dès que l'équipage a été informé du contenu, la chaîne a été immédiatement changée».

En outre, la chaîne de télévision a depuis été retirée de la liste des chaînes disponibles sur le navire, a-t-on ajouté. «Cela ne se reproduira plus. Nous regrettons l'irritation et la colère compréhensibles que cela a provoquées».