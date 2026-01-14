Il avait disparu en Espagne, l'espoir était presque perdu. Mais le chat Filou est maintenant de retour: après cinq mois, il a retrouvé le chemin de la France presque jusqu'à la porte de la maison.

Le long voyage de retour d'un chat fait les gros titres en France. Symbolbild: Imago

Dominik Müller Dominik Müller

Pendant cinq mois, Filou a été considéré comme perdu, mais il est maintenant de retour. Après avoir disparu en Espagne, le félin noir et blanc est réapparu de manière totalement inattendue dans le sud de la France, à quelques kilomètres seulement de son domicile, comme le rapporte le journal français «L'Indépendant».

Le chat s'était échappé d'un camping-car en août 2025 lors d'un voyage de ses propriétaires près de Gérone. Ces derniers ont mené des recherches intensives, sont retournés plusieurs fois en Espagne et ont demandé l'aide d'associations de protection des animaux. Mais sans succès. L'espoir s'amenuisait.

Début janvier, le vent a tourné: dans le petit village français de Homps, dans la région Occitanie, une femme a découvert le chat complètement amaigri et toussant et l'a emmené chez le vétérinaire. Grâce à sa puce, Filou a pu être clairement identifié: les propriétaires ont été rapidement trouvés.

Comment le chat a-t-il pu parcourir seul près de 250 kilomètres? Cela reste un mystère. Mais les spécialistes soulignent l'extraordinaire sens de l'orientation des chats.