  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Il ne perd pas le nord Disparu en Espagne, le chat Filou rentre chez lui... en France!

Dominik Müller

14.1.2026

Il avait disparu en Espagne, l'espoir était presque perdu. Mais le chat Filou est maintenant de retour: après cinq mois, il a retrouvé le chemin de la France presque jusqu'à la porte de la maison.

Le long voyage de retour d'un chat fait les gros titres en France.
Le long voyage de retour d'un chat fait les gros titres en France.
Symbolbild: Imago

Dominik Müller

14.01.2026, 21:32

14.01.2026, 23:17

Pendant cinq mois, Filou a été considéré comme perdu, mais il est maintenant de retour. Après avoir disparu en Espagne, le félin noir et blanc est réapparu de manière totalement inattendue dans le sud de la France, à quelques kilomètres seulement de son domicile, comme le rapporte le journal français «L'Indépendant».

Le chat s'était échappé d'un camping-car en août 2025 lors d'un voyage de ses propriétaires près de Gérone. Ces derniers ont mené des recherches intensives, sont retournés plusieurs fois en Espagne et ont demandé l'aide d'associations de protection des animaux. Mais sans succès. L'espoir s'amenuisait.

Début janvier, le vent a tourné: dans le petit village français de Homps, dans la région Occitanie, une femme a découvert le chat complètement amaigri et toussant et l'a emmené chez le vétérinaire. Grâce à sa puce, Filou a pu être clairement identifié: les propriétaires ont été rapidement trouvés.

Comment le chat a-t-il pu parcourir seul près de 250 kilomètres? Cela reste un mystère. Mais les spécialistes soulignent l'extraordinaire sens de l'orientation des chats.

Les plus lus

Rencontre à Washington: «Nous avons toujours un désaccord fondamental»
L’équipe de Suisse face à un casse-tête avant les Jeux olympiques
Tourbillon d’émotions à Sion, minute de silence poignante pour Crans-Montana
Trump: «Des sources très importantes ont dit que les tueries ont pris fin»
Assignés à comparaître, les Clinton refusent d'aller s'expliquer
Sion avait à cœur de gagner, Lausanne garde la main sur le Léman