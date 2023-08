A Genève, le service du médecin cantonal lève dès vendredi soir l'alerte canicule. Une forte chute des températures est prévue à partir de samedi avec une possible activité orageuse.

Le service du médecin cantonal met fin à l'alerte canicule à Genève (image d'illustration). ATS

L'alerte canicule avait été déclenchée le 17 août. Depuis, le thermomètre s'est affolé, allant jusqu'à afficher 39,3 degrés jeudi après-midi dans le canton, soit la température la plus élevée enregistrée cette année en Suisse.

Cet épisode caniculaire a duré huit jours consécutifs. Depuis le début du dispositif canicule dans le canton en 2004, c'est le plus long et intense épisode mesuré si tardivement dans l'été, indique vendredi le Département de la santé et des mobilités.

Le service du médecin cantonal coordonne la cellule canicule qui réunit tous les partenaires. Ce sont eux qui mettent ensuite en oeuvre le dispositif sanitaire qu'ils ont élaboré en amont.

