L'agence météorologique espagnole a levé jeudi l'alerte rouge aux pluies exceptionnelles dues au passage de la dépression Leonardo qui a provoqué de nombreux dégâts en Andalousie (sud). Elle a entraîné la disparition d'une femme tombée dans un cours d'eau, selon la Garde civile.

Le fleuve Guadiamar, en crue, est surveillé en raison d'un risque d'inondation pendant le passage de la tempête Leonardo, à Sanlúcar la Mayor, dans la province de Séville, dans le sud de l'Espagne, le 4 février 2026. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Il va continuer de pleuvoir en Andalousie. Les précipitations seront moins intenses, même si des litres d'eau continueront de s'accumuler dans des zones déjà très saturées», a indiqué l'Aemet, l'agence météorologique nationale.

En Andalousie, dans le sud du pays, la région la plus touchée par le passage de la dépression Leonardo, l'organisme public a annoncé abaisser son alerte pour très fortes précipitations de rouge, le niveau le plus élevé, à orange, mettant en garde toutefois contre des vents toujours «très forts». Des zones du nord-ouest de l'Espagne se trouvent également en alerte orange jeudi, selon l'Aemet.

En Andalousie, où localement plus de 40 cm de pluie sont tombés, soit jusqu'à plusieurs mois de précipitations par endroits, la Garde civile a indiqué à l'AFP «continuer de chercher une femme tombée dans la rivière Turville, sur la commune de Sayalonga».

Face aux précipitations qualifiées d'"extraordinaires» par l'Aemet, les autorités régionales (compétentes en matière de gestion des situations d'urgence) avaient pris la décision, par précaution, de fermer mercredi la plupart des écoles de la région et d'évacuer au moins 3500 personnes.

Jeudi, les cours ont repris dans certains établissements scolaires, mais pas dans les zones les plus touchées par les inondations. Le trafic ferroviaire et routier est, lui, toujours largement à l'arrêt.

Au Portugal voisin, qui se remettait à peine du passage dévastateur de la tempête Kristin la semaine passée (cinq morts, environ 400 blessés et des dégâts matériels colossaux), un sexagénaire est décédé mercredi, emporté par le courant d'une rivière, dans le sud-est du pays, selon la protection civile.