  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Intempéries Fin de l'alerte rouge en l'Espagne, une femme portée disparue

ATS

5.2.2026 - 10:45

L'agence météorologique espagnole a levé jeudi l'alerte rouge aux pluies exceptionnelles dues au passage de la dépression Leonardo qui a provoqué de nombreux dégâts en Andalousie (sud). Elle a entraîné la disparition d'une femme tombée dans un cours d'eau, selon la Garde civile.

Le fleuve Guadiamar, en crue, est surveillé en raison d'un risque d'inondation pendant le passage de la tempête Leonardo, à Sanlúcar la Mayor, dans la province de Séville, dans le sud de l'Espagne, le 4 février 2026.
Le fleuve Guadiamar, en crue, est surveillé en raison d'un risque d'inondation pendant le passage de la tempête Leonardo, à Sanlúcar la Mayor, dans la province de Séville, dans le sud de l'Espagne, le 4 février 2026.
KEYSTONE

Keystone-SDA

05.02.2026, 10:45

«Il va continuer de pleuvoir en Andalousie. Les précipitations seront moins intenses, même si des litres d'eau continueront de s'accumuler dans des zones déjà très saturées», a indiqué l'Aemet, l'agence météorologique nationale.

En Andalousie, dans le sud du pays, la région la plus touchée par le passage de la dépression Leonardo, l'organisme public a annoncé abaisser son alerte pour très fortes précipitations de rouge, le niveau le plus élevé, à orange, mettant en garde toutefois contre des vents toujours «très forts». Des zones du nord-ouest de l'Espagne se trouvent également en alerte orange jeudi, selon l'Aemet.

En Andalousie, où localement plus de 40 cm de pluie sont tombés, soit jusqu'à plusieurs mois de précipitations par endroits, la Garde civile a indiqué à l'AFP «continuer de chercher une femme tombée dans la rivière Turville, sur la commune de Sayalonga».

Face aux précipitations qualifiées d'"extraordinaires» par l'Aemet, les autorités régionales (compétentes en matière de gestion des situations d'urgence) avaient pris la décision, par précaution, de fermer mercredi la plupart des écoles de la région et d'évacuer au moins 3500 personnes.

Jeudi, les cours ont repris dans certains établissements scolaires, mais pas dans les zones les plus touchées par les inondations. Le trafic ferroviaire et routier est, lui, toujours largement à l'arrêt.

Au Portugal voisin, qui se remettait à peine du passage dévastateur de la tempête Kristin la semaine passée (cinq morts, environ 400 blessés et des dégâts matériels colossaux), un sexagénaire est décédé mercredi, emporté par le courant d'une rivière, dans le sud-est du pays, selon la protection civile.

Les plus lus

Elle meurt de froid seule en montagne – Ses parents brisent le silence
Mathias Reynard a eu besoin d'une aide psychologique
Mathilde Gremaud «trahie» à quelques jours des JO !
Premiers paiements de l'aide d'urgence pour Crans-Montana
«Ma réaction n’était pas acceptable, je suis sincèrement désolé»
Trump attaque le système électoral avec une ardeur renouvelée !