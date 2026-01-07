  1. Clients Privés
«C’était inconfortable» Fin de vie de Brigitte Bardot : les révélations poignantes de son mari

Gregoire Galley

7.1.2026

L'actrice française Brigitte Bardot, dont les obsèques sont célébrées mercredi à Saint-Tropez (Sud), a été emportée par un cancer, selon les déclarations de son mari à l'hebdomadaire Paris Match.

Bernard d’Ormale et Brigitte Bardot se sont mariés en 1992.
Bernard d’Ormale et Brigitte Bardot se sont mariés en 1992.
IMAGO/Bestimage

Agence France-Presse

07.01.2026, 09:27

Icône du cinéma devenue passionaria de la cause animale, B.B. «avait très bien résisté aux deux opérations subies pour soigner le cancer qui l’a emportée», a relaté son mari, Bernard d'Ormale, dans un entretien paru mardi soir sur le site de Paris Match. Bernard d'Ormale n'a pas précisé de quel type de cancer était atteinte Brigitte Bardot, décédée le 28 décembre à 91 ans.

L'ancienne actrice et chanteuse avait été hospitalisée à deux reprises à l'automne sans que les raisons de sa prise en charge ne soient alors détaillées. Elle avait souffert d'un cancer du sein dans les années 1980.

«Elle voulait toujours absolument rentrer à la Madrague», sa célèbre villa de Saint-Tropez, dans le département du Var, où elle est décédée, a ajouté son mari. «Et là, c’était plus compliqué, notamment à cause de douleurs dorsales qui ne passaient pas, la faisaient souffrir, l’épuisaient. C’était inconfortable, même lorsqu’elle était alitée». «Cependant, elle a été consciente et soucieuse du sort des animaux jusqu’au bout», a ajouté son mari.

Marinière, ballerines et décolleté Bardot. «BB», cette muse qui a changé nos dressings

Marinière, ballerines et décolleté Bardot«BB», cette muse qui a changé nos dressings

«Pas gérable»

Dans cet entretien à Paris Match, Bernard d'Ormale a aussi précisé les raisons de l'inhumation de Bardot au cimetière marin de Saint-Tropez, alors qu'elle avait souvent exprimé son souhait d'être enterrée à La Madrague.

«Il y a quelques années, elle s’est rendu compte que ce ne serait pas gérable pour la mairie... Imaginez les processions de touristes s’agglutinant le long de l'étroit sentier littoral. (...) Brigitte s’était donc résignée à renoncer aux démarches, acceptant l’idée de rejoindre le caveau où se trouvent ses parents, qu’elle adorait, au cimetière marin», a détaillé M. d'Ormale.

Les obsèques, organisées mercredi à Saint-Tropez, se feront «dans la simplicité», avait détaillé à l'AFP Bruno Jacquelin, directeur des relations publiques de sa Fondation dédiée à la protection des animaux, le combat de sa vie.

Archive sur Brigitte Bardot

C'est qui Brigitte Bardot ?

C'est qui Brigitte Bardot ?

Brigitte Bardot, figure emblématique du cinéma français, a marqué les années 50 et 60. Elle s’impose comme une icône mondiale avant de quitter le cinéma pour se consacrer à la défense des animaux.

17.10.2025

