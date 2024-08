De nombreuses personnes souhaitent mourir chez elles. Malheureusement, Les spécialistes des soins palliatifs déplorent que les médicaments importants pour soulager la douleur ne soient pas remboursés par les caisses maladie, alors que les malades sont sur le point de rendre leur dernier souffle.

Un homme gravement malade reçoit des soins palliatifs à domicile (image symbolique). Image : Imago/Sven Simon

Philipp Fischer / trad. Philipp Fischer

Pas le temps ? blue News résume pour toi La plupart des gens souhaitent mourir chez eux.

Les spécialistes des soins palliatifs accompagnent les patients qui sont sur le point de mourir.

Ils administrent des médicaments puissants pour prévenir la douleur des patients.

Les médicaments importants pour soulager la douleur ne sont toutefois pas remboursés par les caisses d'assurance maladie. Montre plus

La plupart des patients gravement malades souhaitent mourir chez eux, dans leur environnement familier. Ce n'est pas un moment facile pour les familles et les proches. Les spécialistes des soins palliatifs soutiennent les personnes dans la dernière phase de leur vie.

Monika Jaquenod-Linder, spécialiste des soins palliatifs, fait tout pour que ses patients puissent mourir sereinement à la maison. Cette médecin raconte à la «NZZ am Sonntag» sa lutte avec les caisses maladie qui ne veulent pas rembourser les médicaments antidouleur. «Nous avons une charge administrative énorme et, dans le pire des cas, nous ne pouvons rien y faire», d’indigne-t-elle.

Obstacles absurdes

Elle évoque le cas d'une patiente de 50 ans qu'elle a accompagnée vers la mort l'année dernière. Cette femme avait une tumeur qui se développait sur la langue. Elle était soignée avec amour à la maison par sa fille. Alors que le carcinome s'étendait de plus en plus vers le pharynx et la gorge, la patiente ne pouvait plus avaler, à tel point qu’elle risquait même l’étouffement. Dans une telle situation, Monika Jaquenod-Linder a dû lui administrer le puissant analgésique Palladon par voie intraveineuse. Ce médicament soulage les douleurs de manière fiable.

«Pour moi, c'était un cas clair comme de l'eau de roche. Il n'y avait pas d'alternative et je ne pouvais pas rester là à regarder la patiente souffrir», ajoute la médecin. Bien que le Palladon soit un médicament reconnu par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), la caisse maladie Atupri refuse de le rembourser. Pourtant, tous les médicaments figurant sur la liste de l’OFSP sont remboursés par l'assurance maladie obligatoire.

Justification fallacieuse

La raison invoquée par Atupri est que le médicament ne figure sur la liste de l'OFSP que sous forme de comprimés, alors que la forme intraveineuse n'y est pas. Bien entendu, la spécialiste aurait volontiers administré le Palladon à sa patiente sous forme de comprimés. Mais sa tumeur sur la langue ne permettait plus d'avaler le médicament. «C'est un médicament autorisé et contrôlé par Swissmedic», précise-t-elle.

Pourtant, la forme intraveineuse du Palladon est beaucoup utilisé dans le travail quotidien des médecins palliatifs. Dans cette situation, ils doivent toujours déposer une demande de remboursement au cas par cas. Si la caisse maladie rejette la demande, la famille, voire le médecin palliatif, doivent payer les frais. En cas d'utilisation répétée, le montant s'élève rapidement à plusieurs milliers de francs.

Histoire tragique

Dans le cas de la patiente suivie par Monika Jaquenod-Linder, la caisse maladie a rejeté la demande. Pour se justifier, l'assurance a écrit à la «NZZ am Sonntag» afin de dire qu’elle est prête à collaborer avec les autorités afin d'améliorer la situation des personnes en soins palliatifs. Atupri comprend les préoccupations du corps médical et des patients concernés.

Un autre acte d'Atupri a suscité l’incompréhension chez Monika Jaquenod-Linder. Selon l’assurance, la médecin aurait dû d'abord déposer une demande de financement auprès de la caisse-maladie avant d'utiliser le Palladon par voie intraveineuse. Triste ironie : il a fallu 19 jours pour qu'Atupri fasse parvenir à la médecin une réponse à sa demande. Entre-temps, sa patiente était décédée depuis plusieurs jours déjà.

Cas qui n'est pas isolé

Le cas décrit concernant le médicament intraveineux ne constitue pas un cas isolé dans le traitement de la douleur par les médecins palliatifs. Dès 2022, l'association a déposé auprès de la Confédération toute une liste de médicaments analgésiques et sédatifs puissants, qui posent toujours des problèmes de remboursement par les caisses d'assurance maladie et qui ne sont souvent pas pris en charge.

Le fait que ces médicaments soient payés sans problème via le forfait par cas lorsqu'ils sont utilisés à l'hôpital suscite particulièrement l'incompréhension. Pour les patients en fin de vie dans les maisons de soins ou à domicile, le financement par les caisses est en revanche souvent bloqué. Les principales victimes sont toutes les personnes qui bénéficient d'un accompagnement palliatif en dehors d'un hôpital et les proches qui doivent assumer les coûts. Pourtant, la prise en charge des personnes en fin de vie à domicile permet à la Confédération de réaliser des économies considérables.