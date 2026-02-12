  1. Clients Privés
Etats-Unis Fin des opérations anti-immigration à Minneapolis

ATS

12.2.2026 - 16:21

L'émissaire de Donald Trump à Minneapolis, Tom Homan, a annoncé jeudi la fin des vastes opérations de la police de l'immigration dans la ville du nord des États-Unis marquée en janvier par la mort de deux citoyens américains, Renée Good en Alex Pretti.

Plusieurs milliers d'agents de la police de l'immigration ont été déployés depuis décembre à Minneapolis (archives).
Plusieurs milliers d'agents de la police de l'immigration ont été déployés depuis décembre à Minneapolis (archives).
ATS

Keystone-SDA

12.02.2026, 16:21

12.02.2026, 16:29

«J'ai proposé, et le président Trump a accepté, que cette opération prenne fin», a annoncé Tom Homan au cours d'une conférence de presse. «Une réduction significative (des effectifs policiers) est déjà mise en œuvre cette semaine et va se poursuivre au cours de la suivante», a-t-il ajouté.

Plusieurs milliers d'agents de la police de l'immigration ont été déployés depuis décembre à Minneapolis. Leurs opérations massives ont bouleversé le quotidien de cette ville démocrate du Midwest, où nombre d'habitants se terrent chez eux par crainte d'être arrêtés pendant que des milliers d'autres ont continué à manifester, souvent malgré un froid polaire.

