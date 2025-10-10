  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Préjudice supplémentaire» Fin du chapitre judiciaire pour Gisèle Pelicot

ATS

10.10.2025 - 12:38

Le dernier accusé, condamné jeudi en appel pour viols aggravés à 10 ans de prison à Nîmes, «accepte» sa condamnation, a déclaré vendredi son avocat à l'AFP. Cette décision clôture ainsi le chapitre judiciaire pour la victime Gisèle Pelicot.

Viols de Mazan: peine alourdie en appel contre le dernier accusé

Viols de Mazan: peine alourdie en appel contre le dernier accusé

Le procès en appel des viols de Mazan s'est soldé par 10 ans de prison pour l'unique accusé, refermant la page judiciaire d'une affaire qui a touché le monde entier.

10.10.2025

Keystone-SDA

10.10.2025, 12:38

«Non, il n'y aura pas de pourvoi en cassation. Il accepte la décision», a annoncé à l'AFP l'un de ses avocats, Jean-Marc Darrigade, ajoutant que «le procès Mazan est fini».

«Un pourvoi en cassation c'est juridique, il faudrait engager le combat sur le seul contentieux juridique, ce n'est pas la peine», a-t-il estimé.

L'homme a été condamné jeudi par la cour d'assises d'appel du Gard à 10 ans de réclusion, soit un an de plus qu'en première instance.

«On savait que ce serait difficile car il y avait un effet loupe sur lui. Il était seul et il aurait eu besoin d'avoir raison seul contre tous», a-t-il regretté.

Le seul à faire appel

Il avait été le seul des 51 accusés condamnés à Avignon pour avoir entre 2011 et 2020 agressé sexuellement la septuagénaire à faire appel de sa décision.

«Le fait d'avoir reçu une année de plus est peut-être à mettre sur le compte d'un préjudice supplémentaire qu'a eu à subir la victime avec ce nouveau procès», a avancé M. Darrigade.

Il s'est cependant dit «satisfait» que la cour «n'ait pas suivi les réquisitions de l'avocat général» qui avait, comme ses confrères en première instance de la cour criminelle de Vaucluse, demandé 12 ans de réclusion criminelle.

Agé de 44 ans, cet ex-ouvrier au parcours socioprofessionnel chaotique s'était rendu la nuit du 28 juin 2019 au domicile conjugal des Pelicot à Mazan pour y violer Gisèle Pelicot, préalablement sédatée et inconsciente par son mari Dominique.

Comme en première instance, l'homme a maintenu à Nîmes n'avoir «violé personne», disant avoir été «sous l'emprise» de Dominique Pelicot.

Dans un réquisitoire puissant, l'avocat général Dominique Sié avait souligné son attitude «désespérante», lui lançant: «Tant que vous refuserez de l'admettre, ce n'est pas seulement une femme, c'est tout un fonctionnement social sordide que vous cautionnez».

Cette affaire totalement hors-norme dite des viols de Mazan a connu un retentissement mondial et Mme Pelicot est devenue un symbole de la lutte contre les violences sexuelles, la soumission chimique et le non-consentement notamment pour avoir refusé que ces deux procès se tiennent à huis clos, afin que «la honte change de camp».

Les plus lus

Ce milliardaire qui s'empare du pouvoir dans l'ombre de Trump
Le prix Nobel de la paix décerné à Maria Corina Machado
Propos chocs : Donald Trump persiste et signe
«Personne n'est parfait en tant qu'être humain, mais Mikaela...»
L'UE donne le coup de grâce à l'industrie sidérurgique suisse
Conflit avec Brad Pitt : les nouvelles révélations d’Angelina Jolie