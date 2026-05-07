Parmi 35 participants, la Finlande est favorite cette année pour remporter l'Eurovision, le plus grand télé-crochet du monde dont la finale aura lieu à Vienne, en Autriche, le samedi 16 mai.

La violoniste Linda Lampenius, 56 ans, et le chanteur pop Pete Parkkonen, 36 ans, sont les favoris du concours cette année. KEYSTONE

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Les parieurs placent le pays nordique loin devant ses concurrents, la Grèce, le Danemark, la France et l'Australie.

Voici une présentation des cinq favoris du moment.

- Finlande: violon brûlant

Le duo entre la violoniste Linda Lampenius, 56 ans, et le chanteur pop Pete Parkkonen, 36 ans, fait mouche auprès du public avec un titre, «Liekinheitin», «Lance-flamme», interprété en finnois sur une mise en scène passionnée.

Tandis que le brun ténébreux se lamente de son amour non partagé, la blonde musicienne en robe étincelante lui répond en faisant vibrer avec fougue les cordes de son instrument, derrière un rideau de feu infranchissable.

La proposition, dansante et «d'une très grande qualité musicale» selon Anna Muurinen, experte finlandaise de l'Eurovision, offre «trois minutes de pure dramaturgie» faisant espérer à la Finlande, qui n'a remporté le concours qu'une seule fois en 2006, de toucher une vaste audience sans en sacrifier à l'anglais.

- Grèce: techno méditerranéenne

La chanson «Ferto», soit «Ramène ça!», d'Akylas Mytilineos, évoque sur un son dynamique et mordant, enrichi d'une identité grecque, la soif de gloire et de fortune d'un fils voulant couvrir sa mère de tout ce qui leur a manqué dans son enfance.

Avec ses lunettes de soleil et son bonnet caractéristique, le chanteur de 27 ans se définit comme un artiste queer, mettant l'accent sur le besoin d'expression et d'acceptation à travers sa musique.

Il a commencé sa carrière sur des bateaux de croisière avant que son style ne tape dans l'oeil et dans l'oreille des internautes sur les réseaux sociaux et qu'il participe en 2022 à la version grecque de The Voice.

La Grèce a gagné une fois l'Eurovision en 2005.

- Danemark: after électro

Søren Torpegaard Lund, un artiste de comédie musicale de 27 ans, propose avec «Før vi går hjem», «Avant de rentrer» un titre pop tinté d'électro renforcé par des effets visuels de clubbing dans une moiteur de fin de soirée.

Il chante en danois et «pour une fois, on envoie une bonne chanson», dit Lisanne Wilken, spécialiste du concours et maître de conférence à l'Université d'Aarhus (ouest), Copenhague bénéficiant aussi selon elle d'un coup de pouce géopolitique inattendu.

«La situation avec le Groenland et Trump a vraiment braqué les projecteurs sur le Danemark d'une façon inédite», alors qu'il est très rarement favori du concours, que le royaume a quand même remporté à trois reprises, la dernière fois en 2013.

- France: pop opératique

C'est la plus jeune candidate à représenter la France à l'Eurovision: Monroe, chanteuse lyrique franco-américaine de 17 ans, interprètera «Regarde!». Le titre sur l'amour, thème de prédilection de la France à l'Eurovision, mêle pop, airs d'opéra et référence aux comédies musicales.

Le grand public a découvert cette cantatrice aux longues tresses dans «Prodiges», télé-crochet diffusé sur la chaîne France 2 et dédié aux jeunes virtuoses classiques. Son premier album est sorti en novembre.

Née aux Etats-Unis, Monroe a été bercée par sa double culture et parmi ses inspirations figurent la diva Cecilia Bartoli, mais aussi Whitney Houston, Johnny Hallyday et Céline Dion.

«Ça me donne envie de travailler ma voix pour pouvoir présenter quelque chose de bien, porter les couleurs de la France et de notre belle culture», a déclaré l'artiste à l'AFP peu après sa sélection.

La France a gagné à cinq reprises, la dernière fois en 1977.

- Australie: power ballade

La ballade «Eclipse», qui évoque un alignement amoureux des planètes, est interprétée par une valeur sûre, Delta Goodrem, 41 ans et plus de neuf millions d'albums vendus à son actif.

Elle mêle l'intimité du piano à d'impressionnants crescendos vocaux, que cette coach dans The Voice Australia, par ailleurs auteure-compositrice, musicienne et actrice, maîtrise à la perfection.

La notoriété sur la scène mondiale de l'artiste née à Sydney et ayant signé son premier contrat dès l'âge de 15 ans fait espérer à l'Australie, où le concours est très suivi, sa toute première victoire.