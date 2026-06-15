Le capitaine et un membre d'équipage d'un navire soupçonné d'avoir endommagé deux câbles sous-marins reliant la Finlande et l'Estonie le jour du réveillon ont été inculpés lundi, a déclaré le parquet finlandais.

En route vers Israël depuis la Russie, le Fitburg, un cargo de 132 mètres de long, était arrêté le 31 décembre 2025 par les garde-côtes, suspecté d'avoir, avec son ancre, abîmé deux câbles télécoms dans le golfe de Finlande. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

En route vers Israël depuis la Russie, le Fitburg, un cargo de 132 mètres de long, était arrêté le 31 décembre 2025 par les garde-côtes, suspecté d'avoir, avec son ancre, abîmé deux câbles télécoms dans le golfe de Finlande.

Le capitaine, un citoyen russe, et le maître d'équipage, un citoyen d'Azerbaïdjan, ont été inculpés pour «dégradation aggravée» et «entrave aggravée aux télécommunications», a précisé le parquet national finlandais dans un communiqué.

Ils sont soupçonnés d'avoir laissé traîner l'ancre du navire pendant au moins 130 kilomètres sur le fond marin, coupant deux câbles de télécommunications et tentant d'en endommager huit autres, avant qu'il ne soit arrêté.

Selon le procureur, l'incident, qui a eu lieu dans la zone économique exclusive d'Estonie, a causé «des dommages immédiats» et a fait peser «un risque grave sur le fonctionnement des réseaux de télécommunications, d'électricité et de gaz en Finlande».

Les suspects ont nié ces accusations.

Ils ont également fait valoir que les câbles avaient été abîmés en dehors des eaux territoriales de la Finlande et que le pays n'était par conséquent pas compétent en la matière.

L'enquête préliminaire, menée par le NBI – le Bureau national des investigations de Finlande – s'est conclue début juin.

L'année dernière, trois membres d'équipage du pétrolier Eagle S, battant pavillon des îles Cook, étaient en procès pour des faits similaires: avoir laissé trainer l'ancre du navire sur le fond marin, endommageant cinq câbles sous-marins dans le Golfe de Finlande le 25 décembre 2024.

Le tribunal de district d'Helsinki a jugé que la Finlande n'était pas compétente, et que cela était du ressort de l'État du pavillon du navire ou aux pays d'origine des accusés de se pencher sur cette affaire. Les procureurs finlandais ont fait appel de cette décision.

Les tensions en mer Baltique se sont intensifiées depuis l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. De nombreux experts et dirigeants politiques considèrent ces incidents comme de potentiels actes de sabotage menés par la Russie dans le cadre de sa «guerre hybride» contre les pays occidentaux.