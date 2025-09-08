Flashée à 225 km/h, une jeune Italienne ne pourra plus conduire en Suisse !

Une automobiliste italienne a été flashée à 225 km/h sur l'autoroute au lieu des 100 autorisés près de Balerna (TI) fin juin. La jeune femme de 22 ans a été dénoncée au ministère public tessinois et s'est vu interdire de conduire en Suisse.

L'infraction a été enregistrée le 29 juin sur l'autoroute A2, près de Balerna (photo d'illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

L'infraction a été enregistrée le 29 juin peu avant 23 heures sur l'autoroute A2, indique lundi la police cantonale tessinoise dans un communiqué. L'automobiliste roulait en direction du sud.

Des enquêtes de la police cantonale ont permis de localiser et d'identifier la conductrice, qui avait fui le pays après l'infraction. Il s'agit d'une citoyenne italienne résidant dans la province de Milan, qui a depuis été interrogée.