Florian Pelicot a reçu pour sa mère Gisèle, devenue icône féministe suite au procès des viols de Mazan, le Prix Liberté mardi à Caen. Cela pour son engagement dans la lutte contre les violences sexuelles, selon un journaliste de l'AFP.

Mme Pelicot a subi pendant une décennie des dizaines de viols par son ex-mari qui l'avait préalablement sédatée, et d'au moins une cinquantaine d'inconnus recrutés par celui-ci sur internet (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Attribué après le vote de 10'000 jeunes issus de 84 pays dont la France, le Prix Liberté a été remis à Mme Pelicot par l'intermédiaire de son fils Florian, qui a témoigné en larmes d'une «grande émotion, ce prix touche ma mère profondément, merci pour elle, maman je t'aime très fort».

«Que la jeunesse, à travers ce prix associe la liberté au respect de l'autre, à l'attention au consentement et au dialogue me remplit de joie et de confiance en l'avenir», a réagi Gisèle Pelicot dans un communiqué.

Mme Pelicot a subi pendant une décennie des dizaines de viols par son ex-mari qui l'avait préalablement sédatée, et d'au moins une cinquantaine d'inconnus recrutés par celui-ci sur internet.

Visée «pédagogique de sensibilisation»

Créé en 2019 en association avec l'Institut international des droits de l'homme et de la paix, le prix Liberté a une visée «pédagogique de sensibilisation à la liberté, à la paix et aux droits de l'Homme» selon la région Normandie. Il a été remis à Florian Pelicot devant 4000 jeunes et 25 vétérans américains de la Seconde Guerre mondiale.

Ouissem Belgacem, président du jury, écrivain et ancien footballeur professionnel engagé dans lutte contre l'homophobie, a estimé que Mme Pelicot avait su «transformer la douleur en lumière».

L'association belge War Affected People's Association (WAPA), qui vient en aide aux enfants touchés par des conflits armés, et Melati Wijsen, une militante indonésienne de 24 ans luttant contre l'impact du plastique sur l'environnement, étaient les deux autres nommées pour ce prix.