  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Moyen-Orient «Flottille pour Gaza»: deux militants devant la justice israélienne

ATS

3.5.2026 - 11:24

Les deux militants espagnol et brésilien de la «Flottille pour Gaza», arrêtés par Israël au large de la Grèce, ont été présentés dimanche à la justice israélienne en vue d'une prolongation de leur détention, selon une ONG israélienne.

L’activiste palestino-espagnol Saif Abukeshek, au centre, membre de la Global Sumud Flotilla, est escorté par des gardiens du service pénitentiaire vers une audience au tribunal de district d’Ashkelon, en Israël, dimanche.
L’activiste palestino-espagnol Saif Abukeshek, au centre, membre de la Global Sumud Flotilla, est escorté par des gardiens du service pénitentiaire vers une audience au tribunal de district d’Ashkelon, en Israël, dimanche.
ATS

Keystone-SDA

03.05.2026, 11:24

03.05.2026, 11:59

L'Espagnol Saif Abu Keshek et le Brésilien Thiago Avila sont arrivés dans la matinée au tribunal d'Ashkelon, ville côtière où ils sont détenus, et l"audience a commencé», a indiqué à l'AFP Miriam Azem Adalah, de l'ONG de défense des droits humains israélienne Adalah.

«L'Etat a demandé de prolonger leur détention de quatre jours», a-t-elle précisé.

Les avocats de l'ONG avaient auparavant pu voir les deux militants dans leur prison de Shikma.

D'après Mme Adalah, ils ont décrit une arrestation d'une «extrême brutalité», et ont été informés qu'ils seraient interrogés par les renseignements intérieurs israéliens pour soupçons d'"affiliation à une organisation terroriste».

Selon le ministère israélien des Affaires étrangères, Saif Abu Keshek est «l'un des dirigeants» de la Conférence palestinienne pour les Palestiniens à l'étranger (PCPA), association caritative accusée par les Etats-Unis et Israël d'être affiliée au mouvement islamiste palestinien Hamas, au pouvoir à Gaza.

Quant à Thiago Avila, il «travaille avec PCPA et est soupçonné d'activités illégales», selon le ministère.

Le Brésil et l'Espagne ont dénoncé leur arrestation, et la diplomatie espagnole a démenti tout lien entre son ressortissant et le Hamas.

Israël «n'a apporté aucun élément de preuve pour appuyer cette accusation», a déclaré samedi le chef de la diplomatie espagnol José Manuel Albares, et même si c'était le cas, «il existe des voies judiciaires en démocratie, en Etat de droit», pour les relayer.

Il a qualifié de «complètement illégale» et «inacceptable» l'arrestation du ressortissant espagnol dans les eaux internationales, «en dehors de toute juridiction».

Quelques 175 militants de nombreuses nationalités ont été arrêtés jeudi, sur une vingtaine de bateaux de cette nouvelle flottille visant, selon ses organisateurs, à briser le blocus israélien de la bande de Gaza, où l'accès à l'aide humanitaire reste fortement restreint.

L'arrestation, «menée pacifiquement» selon Israël, a eu lieu à des centaines de kilomètres de Gaza, dans les eaux internationales au large de la Crète, bien plus loin des côtes israéliennes que les précédentes interceptions de flottilles. Plusieurs pays ont dénoncé une opération «illégale».

Israël a relâché tous les militants en Grèce après un accord avec ses autorités, sauf Thiago Ávila et Saif Abu Keshek.

Les plus lus

Ils voulaient «se déconnecter un peu», ils ne sont jamais repartis !
Le feu ravage plusieurs maisons – La population invitée à fermer portes et fenêtres
Le grain de sel de Rösti sur l'initiative UDC, crainte d'une explosion des frontaliers et Lex UBS
«Le Tour de Romandie ne peut pas continuer sans un sponsor principal, mais…»
«Le président est assez impopulaire et c'est un indicateur assez fort»
Marco Rubio au Vatican pour amorcer un «dégel»