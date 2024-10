A l'occasion d'octobre rose, le mois du cancer du sein, un focus est mis sur l'importance de préserver son moral face à la maladie. Conférences, ateliers, stands d'information et journées sportives: une série d'événements à Genève et à Nyon (VD) décline le thème «bien dans sa tête, bien dans son corps».

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes, avec 6500 nouveaux cas chaque année en Suisse et 50 chez les hommes, ont indiqué les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), le Groupement hospitalier de l'ouest lémanique (GHOL) et l'Hôpital de la Tour à Meyrin. La maladie et ses traitements ont un impact lourd sur le bien-être physique et psychique des patients.

Pour octobre rose, les trois hôpitaux ainsi que la Ligue genevoise contre le cancer, la Fondatin genevoise de dépistage du cancer, le Centre OTIUM et Cancer Support Switzerland rappellent l'importance de prendre soin de sa santé mentale. D'où des propositions d'initiation à l'aviron, l'escalade, l'escrime, le yoga ou encore le step. Des massages des mains et des soins de manicure seront aussi offerts, tout comme des cours de maquillage et de nutrition.

Les questions de soutien, d'écoute des émotions et de thérapies complémentaires seront abordées dans une conférence sur la qualité de vie. La place des proches aidants sera aussi au coeur d'un événement. Par ailleurs, une maquette géante d'un sein installée dans le hall principal des HUG permettra de comprendre comment le cancer se développe. Deux expositions et un concert caritatif complètent le programme.

https://octobrerose-geneve-nyon.ch/

