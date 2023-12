L'ex-femme de Forest Whitaker, Keisha Nash Whitaker, est morte à l'âge de 51 ans. La fille de l'ancien couple, True Whitaker, a confirmé son décès dans un hommage sur Instagram.

La mannequin et actrice serait morte cette semaine, et sa fille True Whitaker a confirmé la triste nouvelle en lui rendant hommage, jeudi (7 décembre 23).

« Au revoir maman, a-t-elle écrit dans ses Stories Instagram. Je t'aime pour toujours et au-delà. La plus belle femme du monde… merci de m'avoir appris tout ce que je sais. Je te verrai dans mes rêves et je te sentirai dans mon cœur. »

La cause de son décès n'a pas encore été confirmée.

Forest Whitaker et elle étaient mariés depuis plus de 20 ans et ont deux enfants ensemble, Sonnet, 27 ans, et True, 25 ans. Keisha Nash Whitaker a également une autre fille Autumn, 32 ans, issue d'une relation précédente.

Le couple s'est rencontré en 1994 sur le tournage du thriller d'action Blown Away et a échangé ses vœux en 1996. Forest Whitaker a demandé le divorce en 2018, l'acteur oscarisé invoquant des différends irréconciliables. Leur séparation a été finalisée en 2021.

En plus d'une carrière réussie en tant que mannequin et actrice, Keisha Nash Whitaker possédait également sa propre gamme de vêtements pour enfants et une ligne de cosmétiques de luxe appelée Kissable Couture.

Covermedia