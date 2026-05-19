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Partenariat Formations à l'Ecole hôtelière de Lausanne pour les polices du Nord vaudois et de Lausanne

ATS

19.5.2026 - 09:48

La police du Nord vaudois et celle de Lausanne ont conclu un partenariat avec l'Ecole hôtelière de Lausanne (EHL). Des formations seront dispensées afin de renforcer «les compétences relationnelles» des agents en contact avec la population.

Sous l'impulsion de la Police Nord vaudois, un partenariat a été noué avec la Police municipale de Lausanne et l’EHL (image symbolique).
Sous l'impulsion de la Police Nord vaudois, un partenariat a été noué avec la Police municipale de Lausanne et l’EHL (image symbolique).
ATS

Keystone-SDA

19.05.2026, 09:48

19.05.2026, 09:50

Les policières et policiers, mais aussi le personnel civil, participeront à «des mises en situation inspirées des standards de l'hospitalité, notamment au travers de simulations de réception, de gestion de flux de personnes ou encore d'interactions sensibles nécessitant écoute, posture professionnelle et intelligence relationnelle», indiquent mardi les deux corps de police.

Selon eux, ce partenariat s'inscrit notamment dans «une démarche d'amélioration continue des prestations offertes à la population, en mettant l'accent sur une police accessible, professionnelle, respectueuse et à l’écoute». Les formations se dérouleront au sein de l'EHL.

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