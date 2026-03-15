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Un mètre de neige tombé par endroits Fort danger d'avalanches dans les Alpes, plusieurs routes fermées

ATS

15.3.2026 - 10:05

Les importantes chutes de neige samedi et durant la nuit de samedi à dimanche, avant tout au sud des Alpes, rend le danger d'avalanche élevé. Il faut s'attendre à de nombreuses coulées spontanées.

Au sud des Alpes, le danger d'avalanche est fort, de 4 sur 5. Dans le reste des Alpes, il est de 3.
Au sud des Alpes, le danger d'avalanche est fort, de 4 sur 5. Dans le reste des Alpes, il est de 3.
ATS

Keystone-SDA

15.03.2026, 10:05

15.03.2026, 10:22

Plus d'un mètre de neige est tombé par endroits au sud des Alpes, indique dimanche matin le site web de Meteonews. Certaines vallées au nord de l'Arc alpin ont également été touchées, notamment dans l'Oberland bernois, les cantons d'Uri, de Glaris et de Sargans. L'or blanc a atteint la plaine avant tout en Suisse centrale, mais dès lundi une météo printanière devrait s'installer.

Cette neige fraîche a entraîné un danger d'avalanche de niveau 4 sur le versant sud des Alpes et sur la crête adjacente au nord, selon le site dédié de la Confédération. Cela signifie que les avalanches peuvent se déclencher facilement. Les voies de circulation pourraient également être menacées.

L'autoroute A9 est ainsi fermée à tous les véhicules à hauteur du col du Simplon, selon le Touring Club Suisse sur son site web. Il en va de même pour les routes menant à la vallée de Saas. Dans les Grisons également, de nombreuses routes sont impraticables en raison du risque d'avalanche.

Dans le reste des Alpes, le niveau 3 est en vigueur. En Valais, même avec un danger marqué, de nombreux dynamitages préventifs pour déclencher les coulées qui menacent ont été entendus dimanche matin.

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