«Mesures fortes» exigées Le nombre de morts sur les routes suisses explose

ATS

4.11.2025 - 10:22

Le nombre de morts sur les routes suisses a bondi d'un tiers ces cinq dernières années, déplore mardi le Bureau de prévention des accidents (BPA). L'organisation exige une politique de sécurité routière cohérente et un engagement commun de tous les acteurs du domaine.

La hausse des accidents mortels est de 34% en cinq ans en Suisse. (archives)
La hausse des accidents mortels est de 34% en cinq ans en Suisse. (archives)
Kapo Zurich

Keystone-SDA

04.11.2025, 10:22

Le nombre de tués sur les routes baisse dans la plupart des pays européens, mais il augmente en Suisse, indique le BPA. La hausse est de 34% en cinq ans en Suisse. La moyenne européenne, elle, a baissé de 12% dans le même temps, selon un rapport du Conseil européen pour la sécurité des transports (ETSC) cité dans le communiqué.

«Malgré une évolution défavorable ces dernières années, les routes suisses restent parmi les plus sûres. Mais la Suisse, dont on saluait les progrès en matière de sécurité routière il y a encore quelques années, dégringole dans les classements», ajoute le BPA.

Dans ce contexte, le bureau exige «des mesures fortes». «Des mesures efficaces existent, mais leur mise en oeuvre dépend de la volonté politique», souligne-t-il.

