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Astronomie Forte explosion d'un météore au-dessus des Etats-Unis

ATS

31.5.2026 - 03:30

L'explosion de la météorite a eu lieu à 64 km d'altitude (cliché symbolique/Keystone archives).
L'explosion de la météorite a eu lieu à 64 km d'altitude (cliché symbolique/Keystone archives).
ATS

Un météore qui se dirigeait vers la Terre a explosé au-dessus des Etats-Unis samedi avec une puissance équivalente à 300 tonnes de TNT, a rapporté la NASA. La déflagration a provoqué la stupeur des habitants de la région.

Keystone-SDA

31.05.2026, 03:30

Le corps céleste s'est fracturé au-dessus de la limite entre le Massachusetts et le New Hampshire à 14h06 locales (20h06 en Suisse), a précisé dans un communiqué l'agence spatiale américaine. Sur les réseaux sociaux, plusieurs utilisateurs affirment que les détonations étaient telles que les maisons de la zone ont tremblé.

«Cette boule de feu n'a été associée à aucune pluie de météores actuellement active. Il s'agissait d'un objet naturel et non d'une rentrée de débris spatiaux ou d'un satellite», a ajouté la NASA. «L'énergie libérée à la rupture est jugée équivalente à environ 300 tonnes de TNT, ce qui explique les détonations assourdissantes».

Le météore filait alors à 120'000 km/h, à 64 kilomètres d'altitude.

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