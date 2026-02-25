  1. Clients Privés
Police sur place Explosion spectaculaire près de Zurich: le bruit entendu à 15 km

ATS

25.2.2026 - 14:27

Une explosion est survenue mercredi en début d'après-midi à Illnau-Effretikon (ZH). Elle a été entendue jusqu'au nord de Zurich, soit à une quinzaine de kilomètres. La police cantonale est sur place. La population n'est pas en danger, selon elle.

La police a établi un large périmètre de sécurité autour de la zone.

Photo: blue News

Une forte détonation dans l'Oberland zurichois. Un lecteur a envoyé cette photo du nuage de fumée en forme de champignon.

Un lecteur a envoyé cette photo du nuage de fumée en forme de champignon.

Photo: blue News

Une forte détonation dans l'Oberland zurichois. La police cantonale a envoyé un hélicoptère.

La police cantonale a envoyé un hélicoptère.

Photo: blue News

Une forte détonation dans l'Oberland zurichois. Plusieurs objets ont été renversés lors d'un tisonnier.

Plusieurs objets ont été renversés lors d'un tisonnier.

Photo: blue News

Une forte détonation dans l'Oberland zurichois. Des riverains ont signalé des dégâts dans des maisons.

Des riverains ont signalé des dégâts dans des maisons.

Photo: blue News

,

Keystone-SDA, Rédaction blue News

25.02.2026, 14:27

25.02.2026, 14:58

L'incident s'est produit dans le lieu-dit Luckhausen, indique à Keystone-ATS un porte-parole de la police cantonale zurichoise. Les forces dépêchées sur place évaluent la situation.

La police cantonale de Zurich a d'abord confirmé à blue News avoir reçu des appels à ce sujet. Mais à ce moment-là, un porte-parole n'a pas pu donner plus d'infos sur ce qui aurait pu causer l'explosion. Une vingtaine de minutes plus tard, l'alerte a été levée : la police cantonale a confirmé être intervenue après une détonation dans la région d'Illnau. « Le lieu a été localisé, il n'y a aucun danger pour la population », indique le dernier communiqué.

Un porte-parole de la police a déclaré à blue News : « Nous avons connaissance d'une déflagration dans la région de Luckhausen, près d'Illnau ZH, et savons que plusieurs bâtiments ont été endommagés. » D'après les infos de blue News, un incident s'est produit au centre d'essais et de formation « Tätsch », où des cours sur les incendies et les explosions sont donnés.

Un témoin a dit : « Quelque chose a vraiment mal tourné. » La police a bouclé un large périmètre autour de la zone.

«Je me suis dit que c'était sûrement un boum supersonique»

La cause exacte de la détonation n'était pas claire au début. Un lecteur de blue News a dit qu'il se promenait avec son chien près de Fehraltorf. « La détonation était super audible. Mon chien a eu super peur », raconte-t-il. Un autre lecteur a dit qu'on avait entendu le boum même à Winterthur et Zurich.

Un lecteur de Zurich écrit : « Tous les oiseaux ont été effrayés. Les passants regardaient autour d'eux avec inquiétude, mais je me suis dit que c'était sûrement un boum supersonique.»

Développement suit...

