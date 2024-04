Dans le Genevois français, plus de 18'000 trajets ont été déclarés au mois de février sur les plateformes subventionnées par le Pôle métropolitain et ATMB, alors que seuls 4000 trajets étaient recensés en octobre 2022. En 18 mois, le nombre de trajet a ainsi été multiplié par quatre.

Dans le Genevois français, plus de 18'000 trajets ont été déclarés au mois de février sur les plateformes subventionnées par le Pôle métropolitain et ATMB. En 18 mois, le nombre de trajet a ainsi été multiplié par quatre (illustration). ATS

ATS

En 2023, 140'000 trajets ont été subventionnés et 4 millions de kilomètres de route évités, ont indiqué mardi le Pôle métropolitain du Genevois français et Autoroute et Tunnel du Mont-Blanc (ATMB), à l'occasion du renouvellement de leurs subventions en faveur du covoiturage. L'enveloppe de 326'000 euros est financée aux deux-tiers par le Pôle métropolitain et à un tiers par ATMB.

Afin de renforcer l'incitation au covoiturage, les deux partenaires ont établi un nouveau barème, en vigueur depuis le début du mois d'avril, plus favorable pour les conducteurs qui proposent leurs sièges libres. En outre, les passagers qui habitent et travaillent dans le Genevois français seront avantagés, puisque tous leurs trajets seront offerts.

Pour 2024, un partenariat avec une seule plateforme de covoiturage a été conclu, afin de simplifier la compréhension du dispositif. Les conducteurs et les passagers doivent s'inscrirent sur l'application ad hoc pour avoir une preuve du trajet. L'origine ou la destination doit se trouver dans une des 182 communes de l'Ain et de la Haute-Savoie concernées, et les trajets doivent faire au moins cinq kilomètres.

za, ats