Un bancomat a été attaqué dans la nuit de jeudi à vendredi à Breitenbach (SO). Des fortes détonations ont été entendues peu avant 04h00, souligne la police.

D'importants dégâts sont à déplorer, mais personne n'a été blessé. ATS

Keystone-SDA ATS

D'après les premiers éléments de l'enquête, le bancomat et une partie du bâtiment adjacent ont été détruits par l'explosion. Il n'est pas encore possible d'évaluer l'ampleur exacte des dégâts, mais personne n'a été blessé.

Les auteurs présumés ont pris la fuite en direction de Laufon (BL) à bord d'une voiture blanche, indique la police cantonale soleuroise. Ils sont parvenus à s'échapper.

Après des premières investigations menées par le Parquet soleurois, le Ministère public fédéral a pris la conduite de l'enquête. La police recherche des témoins.