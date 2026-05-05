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Foyer d'hantavirus Trois personnes bientôt évacuées du navire

ATS

5.5.2026 - 18:27

Deux membres d'équipage malades et une personne cas contact vont être évacués dans les prochaines heures via le Cap-Vert d'un navire suspecté d'être un foyer d'hantavirus. Le bateau devrait repartir vers les Canaries ou les Pays-Bas, a indiqué mardi à l'AFP Ann Lindstrand, représentante de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le MV Hondius pourra quitter l'archipel du Cap-Vert après l'évacuation médicale de ces trois personnes (archives).
Le MV Hondius pourra quitter l'archipel du Cap-Vert après l'évacuation médicale de ces trois personnes (archives).
AFP

Keystone-SDA

05.05.2026, 18:27

Le MV Hondius pourra quitter l'archipel du Cap-Vert après l'évacuation médicale de ces trois personnes, qui doivent être débarquées au port de la capitale Praia avant d'être conduites par ambulance à l'aéroport proche de la ville d'où elles seront évacuées par avion, a-t-elle précisé.

«Le plan initial était que le bateau parte d'ici pour les îles Canaries et le port de Tenerife (....) mais le bateau va peut-être se rendre directement jusqu'aux Pays-Bas», a-t-elle déclaré. Des discussions étaient en cours entre les différentes autorités de santé d'Espagne, des Pays-Bas, du Cap-Vert et l'OMS.

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