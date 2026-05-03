Syndrome respiratoire aigu sévère: croisière mortelle dans l'Atlantique

Un foyer de syndrome respiratoire aigu s'est déclaré sur un navire de croisière reliant Ushuaïa, en Argentine, au Cap-Vert. Il a fait deux morts parmi les passagers, un troisième se trouvant en soins intensifs dans un hôpital de Johannesburg, a rapporté dimanche à l'AFP un porte-parole du Département sud-africain de la Santé.

Le MV Hondius apparaît en ligne sur les sites de plusieurs agences de voyage, installées notamment en Argentine ou au Royaume Uni. (image d'illustration) IMAGO/Zoonar

Keystone-SDA ATS

Le foyer s'est déclaré à bord du bateau de croisière MV Hondius. Un troisième passager, ressortissant britannique de 69 ans, évacué puis hospitalisé à Johannesburg, a été testé positif à un hantavirus, une famille de virus qui peuvent provoquer une fièvre hémorragique, a précisé le porte-parole sud-africain, Foster Mohale, qui dépend du ministère de la Santé.

«L'OMS est au courant de cas de syndrome respiratoire aigu sévère sur un navire de croisière naviguant dans l'Atlantique. Des investigations et une réponse internationale coordonnée de santé publique sont en cours», a indiqué l'Organisation mondiale de la Santé à l'AFP à Genève, sans donner de précision sur le bilan.

C'est un croisiériste de 70 ans qui a le premier présenté des symptômes. Il est décédé à bord du navire et son corps se trouve actuellement sur l'île de Sainte-Hélène, territoire britannique dans l'océan Atlantique sud, selon le porte-parole.

Son épouse, âgée de 69 ans, est également tombée malade à bord du navire et a été évacuée vers l'Afrique du Sud: elle y est décédée à une date indéterminée dans un hôpital de Johannesburg, a précisé la même source, qui n'a pas été en mesure de préciser la nationalité des victimes.

Le troisième cas, un Britannique de 69 ans a lui aussi été évacué dans la capitale économique sud-africaine où il est traité en soins intensifs et a été testé positif à un hantavirus, une famille d'agents pathogènes pouvant provoquer des fièvres hémorragiques virales et qui se transmettent à l'être humain principalement par des rongeurs infectés.

Près du Cap-Vert

Le MV Hondius apparaît en ligne sur les sites de plusieurs agences de voyage, installées notamment en Argentine ou au Royaume Uni. L'une d'elle propose une croisière avec un départ d'Ushuaïa à destination du Cap-Vert, avec des escales dans les îles de Géorgie du Sud et de Sainte-Hélène.

Selon plusieurs de sites de suivi en ligne des navires, le MV Hondius se trouvait dimanche juste en face du port de Praia, la capitale du Cap-Vert. Il pourrait accueillir environ 170 passagers et compte quelque 70 membres d'équipage.