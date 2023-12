L'écrivain Frédéric Beigbeder en garde à vue pour viol

L'écrivain Frédéric Beigbeder a été placé en garde à vue mardi pendant plusieurs heures pour être entendu sur des accusations de viol, qu'il conteste, avant d'être relâché, a annoncé le parquet de Pau qui va poursuivre ses investigations.

Convoqué au commissariat de Pau, le romancier de 58 ans a été interrogé après une plainte déposée en juillet par une femme «pour des faits de viol», a écrit dans un communiqué le procureur de la République Rodolphe Jarry.

Selon une des sources proches de l'enquête, l'écrivain, qui vit en famille au Pays basque, aurait entretenu une relation «durant plusieurs mois» avec la plaignante.

D'après des informations de franceinfo, une plainte a été déposée durant l'été par une jeune femme qui affirme avoir eu une première relation sexuelle consentie avec Frédéric Beigbeder, puis une seconde non consentie, au cours de la même nuit dans une chambre d'hôtel.

Le procureur a précisé que l'auteur «contestait les faits qui lui étaient reprochés».

Après la levée de sa garde à vue en fin d'après-midi, l'enquête préliminaire doit se poursuivre avec notamment des actes «sollicités par le conseil de Frédéric Beigbeder», ajoute le parquet.

Protection policière

«Afin de préserver les investigations à venir, mon parquet n'entend pas, en l'état, livrer de plus amples détails sur les faits considérés», a écrit M. Jarry, rappelant le principe de la «présomption d'innocence» dont Frédéric Beigbeder doit bénéficier.

Le chroniqueur de télévision et radio, critique littéraire, éditeur, scénariste de BD et de films, acteur et même réalisateur, avait triomphé avec «99 francs» (2000) où il dévoile les turpitudes – cocaïne, cynisme, argent – du milieu de la pub.

En pleine vague «MeToo, l'ex-directeur de la rédaction du magazine Lui s'était vu reprocher son inaction dans l'affaire PPDA, ainsi que son soutien à Roman Polanski face à ce qu'il décrivait comme une «meute de hyènes en roue libre» aux Césars 2020. Sans oublier sa tardive condamnation des agissements de son «ami» Gabriel Matzneff, accusé de viol de mineurs.

En 2008, Frédéric Beigbeder avait été arrêté en plein Paris pour consommation et détention de cocaïne. Il avait fait son mea culpa en juin 2022 dans une tribune à l'Obs, dans laquelle il disait avoir «dit adieu à la coke», devenue «une drogue de vieux ringards», et «écrire light, sobre et à jeun».

Il y a quelques mois, il martelait avoir désormais «complètement changé de vie» dans son havre basque de Guéthary où il vit depuis 2017 avec sa troisième épouse Lara Micheli, photographe, et leurs deux jeunes enfants.

ATS