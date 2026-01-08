  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Remontées mécaniques Fréquentation en hausse pour Jungfraubahn l'année dernière

ATS

8.1.2026 - 07:15

La société de remontées mécaniques Jungfraubahn a vu sa fréquentation progresser l'an dernier sur pratiquement toutes les destinations. Le groupe oberlandais profite de sa journée des investisseurs pour fixer de nouveaux objectifs financiers à moyen terme.

L'an dernier, les installations de Jungfraubahn ont accueilli 3'909'700 visiteurs, 3,2% de plus qu'en 2024 (archives).
L'an dernier, les installations de Jungfraubahn ont accueilli 3'909'700 visiteurs, 3,2% de plus qu'en 2024 (archives).
ATS

Keystone-SDA

08.01.2026, 07:15

08.01.2026, 07:20

Les installations exploitées par l'entreprise bernoise ont accueilli 3'909'700 visiteurs en 2025, ce qui représente une progression de 3,2% sur un an, indique un communiqué publié jeudi. Cette augmentation a été obtenue malgré une stagnation (-0,2%) de la principale destination – Jungfraujoch – à 1'056'000 personnes, boudée par les touristes chinois.

L'exercice écoulé s'est montré particulièrement favorable pour Grindelwald-First (+7,1% à 760'000 visiteurs), la Mürrenbahn (+6,9% à 478'500) mais pas pour la Harderbahn (-4,5% à 406'000). Ce secteur d'activité voit sa fréquentation grimper de 3,9% à 1'644'500 visiteurs.

Pour le segment sport d'hiver, une hausse de 5,2% à 1'208'600 personnes est constatée. Du départ de la saison de ski en 2025 jusqu'au 31 décembre, Jungfraubahn a enregistré une envolée de 11,8% à 244'300 usagers, la meilleure entame de son histoire, assure la société.

L'entreprise basée à Interlaken présentera ce jeudi à ses investisseurs de nouveaux objectifs financiers dont le délai est fixé à 2030. La marge opérationnelle brute est désormais attendue à 45%, contre 43% jusqu'à présent.

Le rendement des ventes devrait atteindre 25%, soit davantage que le 20% actuels. Le flux de trésorerie cumulé est visé à 300 millions de francs, de 200 millions, tandis que le taux de distribution est remonté à 50-67% (40-60% actuellement). Un nouvel objectif est ajouté à cette feuille de route, à savoir le rendement du capital investi (RoIC) qui devrait être supérieur à 10%.

Les plus lus

«Je n'arrivais plus...» : les confessions post-mortem de Claude-Inga Barbey
Trump ordonne le retrait de 66 organisations internationales
Mystère autour d’un décès : «Son corps ne présentait aucune trace de brûlure»
Groenland: les vues de Trump peuvent-elles faire imploser l'OTAN?
La transformation numérique du 1er pilier présente de nombreuses lacunes
Immobilier: les prix des appartements en copropriété bondissent