Le verdict est tombé pour Cédric Jubillar

La justice française a jugé vendredi Cédric Jubillar coupable du meurtre de son épouse Delphine. Elle l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle, à l'issue d'un procès hors normes très médiatisé.

Affaire Jubillar: "La vérité a gagné sur le mensonge" "C'est une victoire pour toutes les parties civiles. Ça fait cinq ans qu'elles souffrent, privées de corps, privées de sépulture, privées de tombe, privées de la vérité", se réjouit Mourad Battikh, avocat de proches de Delphine Jubillar. 17.10.2025

Le peintre-plaquiste de 38 ans a regardé impassible la présidente énoncer la décision, mains serrées sur l'ouverture vitrée du box. Le verdict est conforme aux réquisitions du ministère public.

Les avocats de Cédric Jubillar ont annoncé leur intention de faire appel de cette condamnation. Un nouveau procès devrait se tenir en 2026, probablement devant la cour d'appel de Toulouse, dans le sud-ouest de la France.

Jubillar Alexandre Martin (à gauche) et Emmanuelle Franck, avocats de l'accusé Cédric Jubillar, réagissent après le verdict du procès de leur client, condamné à 30 ans de prison pour le meurtre de sa femme Delphine, dans la salle d'audience du tribunal d'assises du Tarn à Albi, dans le sud-ouest de la France, le 17 octobre 2025. Photo: AFP Le peintre-plaquiste de 38 ans a regardé impassible la présidente énoncer la décision, mains serrées sur l'ouverture vitrée du box. Photo: AFP Durant 4 semaines, le procès a été hyper-médiatisé. Photo: AFP

«Nous savions que, quoi qu'il arrive, il allait y avoir un deuxième combat et nous allons nous remettre au travail pour préparer cet appel», a déclaré Me Alexandre Martin, l'un des deux avocats du condamné.

Dans la matinée, pour sa dernière prise de parole, l'accusé avait une nouvelle fois assuré n'avoir «absolument rien fait à Delphine», infirmière disparue en décembre 2020 dans le sud-ouest de la France, à 33 ans. Son corps n'a jamais été retrouvé.

Après quatre semaines de procès, la cour, composée de trois magistrats et de six jurés populaires, a délibéré pendant près de cinq heures, pour répondre à la question: Cédric Jubillar «est-il coupable d'avoir, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 à Cagnac-les-Mines donné volontairement la mort à Delphine Aussaguel épouse Jubillar?». Pour prononcer une condamnation, au moins sept des neuf membres du jury devaient le déclarer coupable.

Semer le doute

Invariablement au cours du procès, l'accusé, stoïque dans son box mais régulièrement secoué de mouvements nerveux, a martelé qu'il n'avait rien à voir avec la disparition de la mère de ses deux enfants.

«Je conteste toujours les faits qui me sont reprochés», a-t-il dit dès sa première prise de parole le 22 septembre, au premier jour du procès de quatre semaines. Et il n'aura pas dévié jusqu'à vendredi matin. Lors de leurs plaidoiries, jeudi, ses avocats ont cherché à semer le doute dans l'esprit des jurés.

Alors que parties civiles et avocats généraux ont estimé qu'un «pétage de plomb» de l'accusé a pu conduire au meurtre de l'infirmière, Emmanuelle Franck a affirmé: «Un pétage de plomb, c'est ce qu'on appelle un crime pulsionnel, un crime passionnel, celui qui laisse le plus de traces, parce qu'on ne contrôle rien, on éclabousse tout». Or il n'y a aucune trace, a insisté l'avocate, adressant ses dernières salves aux enquêteurs et aux juges d'instruction.

«Vous ne serez pas le jury du festival de Cannes qui vient récompenser le meilleur scénario», a lancé aux jurés son confrère Alexandre Martin. Faute de preuves, les enquêteurs ont, selon lui, imaginé «un faisceau d'indices» et bâti un scénario, qui vient conclure une instruction «à charge».

«Littérature»

«La conviction des gendarmes dès le premier jour» a empêché la manifestation de la vérité et le procès, quatre ans et demi plus tard, n'a fait que dérouler un «tapis rouge à l'erreur judiciaire», a plaidé Me Martin. Les deux avocats toulousains défendent Cédric Jubillar depuis son inculpation et son placement en détention en juin 2021.

Pour les parties civiles et l'accusation, la culpabilité de l'accusé ne faisait en revanche aucun doute. L'avocat général Pierre Aurignac a estimé que «pour défendre l'idée de l'innocence de M. Jubillar, il faut écarter quatre experts, faire taire 19 témoins et tuer le chien pisteur» qui a établi que la mère de famille n'a pas quitté son domicile la nuit de la disparition.

Les réactions des parties civiles Me Laurent Boguet, avocat représentant les enfants du couple Jubillar: «30 ans, c'est la rétribution d'un meurtre accompli dans des conditions détestables pour un mobile futile, c'est-à-dire empêcher l'autre d'accéder à une liberté absolument légitime. Et une fois que vous avez posé ça, il y a le comportement, parfois désinvolte, souvent arrogant, qui a été opposé par Cédric Jubillar. On ne peut pas se contenter de dire +je suis innocent, je suis innocent+, encore faut-il à un moment donné répondre aux questions qui vous accablent de manière convaincante.»

Me Malika Chmani, deuxième avocate représentant les enfants: «C'est une violence inouïe un appel. C'est les règles de droit, il n'y a pas de discussion là-dessus mais c'est des enfants qui vont revivre le procès, parce que c'est très médiatisé, ils vont être au courant de tout et on a essayé de les protéger (...), il y a toujours un risque d'acquittement bien sûr, et donc un enfant qu'est-ce qu'il peut comprendre: un jour il est condamné, le lendemain il est acquitté ?»

Me Mourad Battikh, avocat de plusieurs cousins, oncles et tantes de Delphine Jubillar: «Aujourd'hui c'est la vérité qui a gagné sur le mensonge, ça fait quatre ans que l'on s'égosille à dire que ce dossier n'est pas vide, que dans ce dossier, il y a des preuves, une scène de crime et donc un crime. Aujourd'hui, c'est le soulagement pour un nombre incalculable de parties civiles. Actuellement un de mes clients est sur une civière parce que la pression est retombée et que c'est compliqué d'absorber toute cette émotion. Ce verdict est une satisfaction, non pas qu'on se satisfasse qu'un homme soit en prison mais on se satisfait au moins que la vérité ait pu émerger»

Safya Akorri, avocate d'une des meilleures amies de Delphine Jubillar: «Justice a été rendue. J'entends que les jurés, en estimant M. Jubillar coupable, se sont dit que la peine de 30 ans était la peine la plus appropriée. Evidemment que je m'interroge sur ce quantum de prison en me demandant, si sa stratégie de défense avait été différente, si la peine n'aurait pas été moindre»

Me Philippe Pressecq, avocat d'une cousine de Delphine Jubillar: «On est tous sous le choc après 4 ans de procédure. Je suis vraiment heureux en pensant que la justice a été rendue. Les jurés ont été à la hauteur de l'enjeu pendant ces quatre semaines, les jurés ont été d'une précision, d'un sérieux, une implication digne d'éloges. C'est parce qu'ils ont bien suivi et bien compris le dossier qu'ils ont pris une décision incontestable.»

«Le crime parfait attendra, a-t-il ajouté, le crime parfait, ce n'est pas le crime sans cadavre mais celui pour lequel on n'est pas condamné, et vous allez être condamné M. Jubillar». Pour Me Laurent Boguet, avocat des enfants du couple, «il ne l'a pas seulement tuée, il l'a étranglée pour la faire taire, il l'a effacée en faisant disparaître le corps».

Vendredi matin, Me Philippe Pressecq, avocat d'une cousine de Delphine, a regretté «le fait qu'il n'y ait pas eu d'aveux». «Cela va aggraver sa peine», a-t-elle estimé. «A 22h30, elle était dans la maison, à 4h00 du matin elle n'y était plus et on sait qu'elle n'est pas sortie de la maison. Le dossier se résume à ça. Tout le reste n'est que littérature», a-t-il dit.