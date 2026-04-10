Une adolescente a été agressée vendredi en France à coups de couteau par un autre élève dans un lycée à Ancenis (nord-ouest) et elle a été hospitalisée, a annoncé la préfecture. Elle a évoqué un «différend personnel».

L'ensemble des élèves a été confiné en attendant la sécurisation complète du lycée par la gendarmerie, d'après la préfecture (image d’illustration). AFP

Keystone-SDA ATS

L'agresseur présumé a été «isolé par le personnel enseignant de l'établissement dans un local, avant d'être interpellé et placé en garde à vue par la gendarmerie», a indiqué la préfecture dans un communiqué, sans préciser l'état de santé de la victime, scolarisée en seconde.

Selon une source proche du dossier, l'adolescente âgée de 15 ans a été agressée avec un couteau de cuisine dans une cage d'escalier de l'établissement. Elle a été blessée gravement à l'abdomen.

L'ensemble des élèves a été confiné en attendant la sécurisation complète du lycée par la gendarmerie, d'après la préfecture. Plusieurs dizaines d'élèves se trouvaient vendredi après-midi devant la grille du lycée, gardée par plusieurs gendarmes et policiers, a constaté une journaliste de l'AFP.