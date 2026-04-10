FrancePoignardée dans un escalier de son lycée, une élève de 15 ans grièvement blessée à l'abdomen
ATS
10.4.2026 - 18:08
Une adolescente a été agressée vendredi en France à coups de couteau par un autre élève dans un lycée à Ancenis (nord-ouest) et elle a été hospitalisée, a annoncé la préfecture. Elle a évoqué un «différend personnel».
Keystone-SDA
10.04.2026, 18:08
ATS
L'agresseur présumé a été «isolé par le personnel enseignant de l'établissement dans un local, avant d'être interpellé et placé en garde à vue par la gendarmerie», a indiqué la préfecture dans un communiqué, sans préciser l'état de santé de la victime, scolarisée en seconde.
Selon une source proche du dossier, l'adolescente âgée de 15 ans a été agressée avec un couteau de cuisine dans une cage d'escalier de l'établissement. Elle a été blessée gravement à l'abdomen.
L'ensemble des élèves a été confiné en attendant la sécurisation complète du lycée par la gendarmerie, d'après la préfecture. Plusieurs dizaines d'élèves se trouvaient vendredi après-midi devant la grille du lycée, gardée par plusieurs gendarmes et policiers, a constaté une journaliste de l'AFP.