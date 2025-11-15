  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

France Après Shein, six nouveaux sites dénoncés à la justice

ATS

15.11.2025 - 08:30

Dans le sillage de Shein, le gouvernement a signalé six nouvelles plateformes Internet à la justice, dont cinq (AliExpress, Joom, eBay, Temu, Wish) pour la vente de produits illégaux, a annoncé vendredi le ministre français du commerce Serge Papin au Parisien.

le gouvernement a signalé cinq plateformes pour la vente de produits illégaux (archives).
le gouvernement a signalé cinq plateformes pour la vente de produits illégaux (archives).
sda

Keystone-SDA

15.11.2025, 08:30

La répression des fraudes (DGCCRF) a découvert «qu'AliExpress et Joom vendaient aussi des poupées pédopornographiques» et que Wish, Temu, AliExpress et eBay «vendaient des armes de catégorie A, comme des poings américains et des machettes», a déclaré le ministre.

Par ailleurs, Wish, Temu et Amazon «ne respectaient pas leurs obligations de filtrage des mineurs aux images à caractère pornographique», a-t-il ajouté.

«Nous avons signalé au procureur de la République l'ensemble des plateformes qui proposaient des contenus illicites», a poursuivi Serge Papin, interrogé sur le lancement d'actions judiciaires.

Suspension demandée pour Shein

«S'agissant de Shein nous avons en plus demandé sa suspension à la justice», a-t-il rappelé. «Toute plateforme qui aura commercialisé des articles illicites aura le même traitement», a prévenu M. Papin, ce qui ne correspond pas aux griefs à l'encontre du géant américain Amazon, pointé lui pour des mesures de filtrage insuffisantes. «Les dossiers sont soit déjà déposés, soit en passe de l'être».

Sollicité par l'AFP, eBay a assuré continuer «à oeuvrer sans relâche pour empêcher la vente d'objets interdits sur sa plateforme» et «coopérer» avec «les autorités de régulation françaises sur ce sujet». Les autres plateformes (hors Shein) contactées par l'AFP n'avaient pas donné suite vendredi soir.

La semaine dernière, le gouvernement avait annoncé avoir constaté la vente de produits illicites sur d'autres plateformes que Shein et promis de «nouvelles procédures à leur encontre». Cela faisait suite à la révélation de la vente sur Shein de poupées sexuelles ressemblant à des fillettes, puis d'armes de catégorie A.

Shein a supprimé de son site tous les produits illicites, échappant pour l'heure à une suspension en France, mais est toujours sous le coup de procédures judiciaires.

Les plus lus

Un radar de Winterthur fait une razzia
Trump contre-attaque et vise Bill Clinton
Trump rompt avec une figure du camp MAGA sur l'affaire Epstein
Un condamné mis à mort par peloton d'exécution
La presse suisse se réjouit, mais pointe un coût élevé