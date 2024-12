Il tue cinq personnes et se rend à la police

Cinq morts par balles et un meurtrier présumé qui se rend à la gendarmerie: un homme a ouvert le feu tuant quatre personnes en France à Loon-Plage (Nord) et une à Wormhout samedi, ont indiqué la gendarmerie et la préfecture.

Keystone-SDA ATS

Les pompiers du Nord indiquent avoir été appelés à intervenir à 15h15 pour une première victime à Wormhout.

Selon le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) du Nord, il s'agit d'un homme de 29 ans, trouvé «inanimé sur voie publique et allongé avec impact de balle», qui est décédé sur place.

Les pompiers ont ensuite été appelés en renfort vers 16h20, «pour des blessés potentiellement par balles», à Loon-Plage, près de Dunkerque.

Deux agents de sécurité et deux migrants ont été tués dans cette zone, ont indiqué la préfecture et la Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) du département.

L'auteur se rend

L'auteur présumé des faits s'est rendu en fin de journée à la gendarmerie de Ghyvelde où il a été interpellé. «Il s'est accusé d'être l'auteur de plusieurs homicides sur le littoral dunkerquois», a précisé la préfecture à l'AFP sans plus de détails sur les circonstances.

La préfecture indique qu'une enquête judiciaire est ouverte. «La procureure se rend sur place et seul le parquet de Dunkerque communiquera sur l'enquête», a ajouté la préfecture.

La DIPN du Nord ne disposait dans l'immédiat pas d'éléments sur le profil de l'auteur et les victimes, ni sur les circonstances des tirs.

A Loon-Plage, les faits se sont déroulés dans deux lieux différents, a indiqué à l'AFP le maire Eric Rommel.

Deux agents de sécurité patrouillant dans la zone portuaire ont été pris pour cible sur leur lieu de travail, a-t-il rapporté.

Et un peu plus loin, deux migrants ont été tués également entre Loon-Plage et Dunkerque, a ajouté l'élu, sans pouvoir donner d'éléments sur le profil ou les motivations du tueur, qui serait «originaire de l'agglomération» de Dunkerque.

D'après le Sdis, forces de l'ordre et enquêteurs se trouvaient encore sur place à 19h00 route de Mardyck, où les secours ont mis en place des dispositifs d'éclairage pour procéder à des constations et relevés.

D'après les pompiers, les victimes pourraient avoir été tuées par des balles provenant d'armes automatiques.