Episode neigeux France : dans ces régions, il faut s’attendre à un Noël blanc

Gregoire Galley

24.12.2025

Météo-France a abaissé mercredi le niveau de vigilance pour crues de rouge à orange dans l'Hérault, la décrue devant se poursuivre dans la journée faute de nouvelle précipitations.

Agence France-Presse

24.12.2025, 08:06

24.12.2025, 09:28

Dans son bulletin de 06H00, le prévisionniste a par ailleurs annoncé que l'Ardèche et la Drôme passeraient en vigilance orange neige-verglas mercredi soir.

Le département de l'Hérault avait été placé en vigilance rouge lundi pour des crues exceptionnelles, notamment sur le fleuve du même nom, en raison de fortes précipitations qui ont provoqué notamment une montée des eaux d’une ampleur inédite depuis 1994 à Agde.

Selon le dernier bulletin de Météo-France, l'Hérault reste toutefois en vigilance orange pour risque de crues, tandis que dix autres départements demeurent en vigilance jaune pour le même phénomène.

«Les conditions sont désormais plus favorables à une baisse progressive des niveaux, mais la prudence reste de mise dans les zones encore impactées», souligne Météo-France, qui précise sur son site Vigicrues que des «débordements dommageables seront encore observés ce mercredi», dans le secteur d'Agde.

Sur la commune d'Agde, le niveau du fleuve Hérault a atteint un seuil haut –plateau- de 3,55 m lundi à 20H00. Il faut remonter à novembre 1994 pour observer en Agde une crue aval similaire, a indiqué la préfecture. A 6H30 mercredi, le niveau était redescendu à 3,22 m et  Vigicrues prévoit un nouveau recul à 3,10 m à 10H.

Pluies verglaçantes

Parallèlement, un épisode neigeux est attendu dans la vallée du Rhône et en Auvergne-Rhône-Alpes. Météo-France prévoit de placer l'Ardèche et la Drôme en vigilance orange pour neige et verglas entre 18H mercredi et 6H jeudi.

Une perturbation active traversera la région dans la nuit de mercredi à jeudi, générée par le conflit entre l’air froid venu du nord et l’air doux et humide remontant de Méditerranée.

Les chutes de neige pourraient atteindre 5 centimètres en plaine, davantage sur les hauteurs, rendant la circulation difficile en cette période de fêtes. Des pluies verglaçantes sont également possibles dans le sud des départements concernés.

France : dans ces régions, il faut s’attendre à un Noël blanc