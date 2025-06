France: des hommes encagoulés ouvrent le feu et tuent la mariée

Un groupe d'hommes encagoulés et armés a fait feu dimanche au petit matin à Goult (Vaucluse), lors d'une fête de mariage, faisant deux morts, dont la mariée, et trois blessés graves, a-t-on appris auprès d'une source proche du dossier.

Des gendarmes français sécurisent le périmètre près du lieu d'une fusillade mortelle lors d'une fête de mariage à Goult, dans le département du Vaucluse, dans le sud de la France, le 22 juin 2025. Photo: AFP Des clients mangent sur la terrasse d'un restaurant portant le nom de la ville de Goult, où une fusillade mortelle a eu lieu lors d'une fête de mariage à Goult, dans le département de Vaucluse, dans le sud de la France, le 22 juin 2025. Photo: AFP Cette photo montre un panneau routier indiquant la mairie et la salle des fêtes de la ville où une fusillade mortelle a eu lieu lors d'une fête de mariage à Goult, dans le département du Vaucluse, dans le sud de la France, le 22 juin 2025. Photo: AFP Un important dispositif policier a été déployé pour tenter de retrouver les assaillants. Photo: AFP

Les faits se sont produits vers 04H30 du matin, alors que, selon les premiers éléments recueillis en l'état, les mariés quittaient la fête en voiture et auraient été visés par les tirs de plusieurs assaillants, arrivés à bord d'un véhicule.

Selon la source proche du dossier, les tirs auraient tué la mariée. L'autre personne décédée est un des agresseurs, mort écrasé par la voiture des mariés alors que ceux-ci tentaient de s'échapper.

D'après une autre source proche du dossier, un enfant d'une dizaine d'années figurerait parmi les trois blessés graves, sans qu'il soit encore précisé comment ceux-ci ont été touchés, par les balles des tireurs ou lors de la manœuvre du véhicule des mariés.

L'hypothèse d'un règlement de comptes est l'une des pistes envisagées. L'enquête a été confiée à la section de recherche de la gendarmerie de Marseille.

Grosse mobilisation policière

Un très important dispositif a été mis en place pour retrouver les auteurs des tirs, a-t-on appris auprès de la gendarmerie, qui a évoqué 28 personnes «impliquées» au total, soit le nombre de personnes encore présentes lors des faits dans la salle des fêtes où avait eu lieu la fête de mariage, à Goult, petit village de quelque 1.000 habitants dans le Luberon.

Trois dispositifs de gendarmerie ont été engagés: un dispositif de commandement avec 12 personnes, entre Goult et Avignon; un dispositif de recherche mobilisant 65 personnes, dont un hélicoptère, l'antenne locale du GIGN (Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale) et deux équipes cynophiles de piste; et enfin un dispositif judiciaire, avec 30 enquêteurs, dont trois techniciens en identification criminelle et des personnels de l’IRCGN (Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale) de Pontoise en région parisienne.

