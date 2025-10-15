France : des propos du nouveau ministre du Travail font scandale !

Le nouveau ministre du Travail Jean-Pierre Farandou a présenté ses excuses dans la nuit de mardi à mercredi après avoir maladroitement justifié la suspension de la réforme des retraites en assurant que le gouvernement ne restait «pas sourd, pas autiste» face au mécontentement populaire.

Les sourds et les autistes apprécieront le langage du nouveau ministre du travail, Jean-Pierre Farandou...



pic.twitter.com/qOa6uvJtT6 — ⚜️Je s'appelle Groot 🇫🇷 (@IamGroot62500) October 15, 2025

Agence France-Presse Gregoire Galley

«En utilisant le terme d'autiste, mes propos ont blessé et ce n'était pas mon intention. J'en suis sincèrement désolé et je présente mes excuses», a écrit le ministre du Travail et des Solidarités sur le réseau X.

Mardi soir, lors de sa première interview télévisée dans le JT de 20H de France 2, l'ex-patron de la SNCF avait jugé la réforme des retraites «nécessaire». Mais «le Premier ministre l'a dit, on n'est pas sourds, on n'est pas autistes, on voit bien qu'elle passe mal cette réforme, il y a des réactions, des inquiétudes, des mécontentements qui s'expriment», avait-il dit.

Cette sortie avait fait réagir sur les réseaux sociaux des élus de gauche et associations de défense des personnes handicapées. «Etre autiste n'est pas une incapacité à comprendre les choses. C'est une particularité neurodéveloppementale, pas un défaut d'intelligence ou d'empathie», a souligné sur X la députée écologiste Marie-Charlotte Garin. «Ces mots blessent, stigmatisent, perpétuent des clichés, et participent à l'exclusion des personnes autistes, c'est du validisme», a-t-elle protesté.

«L'autisme n’est ni un défaut ni une insulte. Les mots comptent, surtout quand ils viennent d’un ministre des Solidarités», a fustigé le député Génération.s de Dordogne Sébastien Peytavie.

«Ce serait bien effectivement que le ministre des Solidarités évite d’utiliser le terme +autiste+ à tort et à travers !», a aussi critiqué le collectif Handicaps.

«Dire +on n’est pas sourds, on n’est pas autistes+ n’est pas une maladresse: c’est une faute. Utiliser le handicap pour schématiser l’incompréhension ou la fermeture, c’est méprisant (...). Ces mots révèlent un immense manque de culture du handicap au sommet de l’État et, plus largement, dans notre société», a déploré sur X Florian Deygas, représentant d'APF France-Handicap dans les Landes.