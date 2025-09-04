  1. Clients Privés
France Un homme arrêté pour le meurtre d'une Brésilienne de Suisse

ATS

4.9.2025 - 18:01

Un homme d'une vingtaine d'années a été inculpé pour meurtre et placé en détention provisoire jeudi après la mort mi-juillet dans le nord-ouest de la France d'une touriste brésilienne qui résidait en Suisse, a annoncé le parquet.

Les faits se sont déroulés dans le nord-ouest du pays (archives).
Les faits se sont déroulés dans le nord-ouest du pays (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

04.09.2025, 18:01

04.09.2025, 18:02

«Le 18 juillet 2025, le corps sans vie d'une touriste était découvert, dénudé, en bas de la cale de Barfleur», a indiqué dans un communiqué le procureur de la République de Coutances, Gauthier Poupeau.

L'enquête «démontrait que la mort d'origine traumatique laissait supposer l'intervention d'un tiers», a-t-il ajouté.

La victime était de nationalité brésilienne et résidait «en Suisse depuis de nombreuses années», a précisé à l'AFP le magistrat.

Mardi, un homme d'une vingtaine d'années résidant dans le département de la Manche a été placé en garde à vue et des objets, un sac à main et un porte-monnaie de luxe appartenant à la victime ont été retrouvés chez lui, selon le procureur.

Aveux

«Interrogé, il confiait immédiatement être responsable de la mort de la jeune femme» et «ne justifiait son geste autrement que par le désir de tuer une personne», a indiqué M. Poupeau.

Jeudi, le suspect a été inculpé «du chef de meurtre» puis «placé en détention provisoire». L'enquête «se poursuit afin de tenter d'apporter un éclairage plus complet sur les circonstances de commission des faits, vérifier les déclarations» du mis en cause «et réaliser des investigations sur sa personnalité», a-t-il ajouté.

