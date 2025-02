Mohamed Amra, le narcotrafiquant remis à la France après son arrestation en Roumanie à l'issue de neuf mois de cavale, a été placé dans une prison ultra-sécurisée, après son inculpation dans l'enquête sur sa sanglante évasion.

Mohamed Amra, surnommé « La Mouche », est escorté par des policiers armés à l'aéroport international Henri Coanda d'Otopeni, en Roumanie, le mardi 25 février 2025, avant d'être extradé vers la France. (Photo AP/Vadim Ghirda) KEYSTONE

Il a su, pour cette évasion en mai 2024 dont les images avaient provoqué un choc en France, «recruter une équipe de fidèles qui ont su recruter des gens avec des spécialisations: vol de véhicules, maquillage, téléphonie...», a expliqué mercredi la procureure de Paris Laure Beccuau.

Mercredi soir, 22 personnes étaient en garde à vue en France, après «un certain nombre de remises en liberté», a indiqué la procureure, ajoutant qu'«une partie des suspects» des meurtres de deux agents pénitentiaires figuraient parmi les personnes arrêtées.

Parmi toutes ces personnes, il y a, selon Mme Beccuau, des «profils extrêmement différents, des gens connus, très connus des services de police et de justice, des gens qui le sont moins ou pas».

Arrêté sous mandat d'arrêt européen, Mohamed Amra, aussi surnommé «La Mouche», a été transféré de Roumanie en France mardi sous haute sécurité. Il a été inculpé à Paris pour meurtres, tentative de meurtres, évasion, vol et recel de vol, le tout en bande organisée, ainsi que pour association de malfaiteurs.

Détenu à la prison de Condé-sur-Sarthe, dans l'ouest de la France, le narcotrafiquant, âgé de 30 ans, y est confronté à «des consignes d'extrême fermeté» et d'isolement «extrêmement difficile», a assuré à la presse mercredi matin le ministre de la Justice Gérald Darmanin.

«Dignité»

«L'isolement peut être justifié, mais il doit se faire dans le respect d'une dignité», avait déclaré dans la foulée à la presse son avocat, Me Hugues Vigier.

Depuis son évasion et la très vive émotion provoquée par la mort de deux agents pénitentiaires tombés en embuscade à un péage d'autoroute, le cas Amra a sans cesse été invoqué par le ministre français de la Justice pour justifier la création d'une nouvelle prison en juillet, destinée aux trafiquants de stupéfiants et fondée sur un nouveau régime carcéral d'isolement inspiré de la lutte anti-mafia en Italie.

Premier objectif: mieux surveiller et comprendre le degré de dangerosité des «17'000 narcotrafiquants» qui dorment «aujourd'hui dans les prisons françaises et «isoler de l'extérieur les 600-700 détenus les plus dangereux», a réaffirmé mercredi M. Darmanin.

Le ministre veut que ces détenus ne puissent plus être extraits de prison pour être interrogés ou signer des documents et recourir à la visioconférence.

Multirécidiviste

Multirécidiviste, Mohamed Amra avait été extrait de sa cellule en Normandie, dans le nord-ouest de la France, pour être amené à un juge d'instruction et interroger.

Un commando en avait profité pour attaquer, à la voiture-bélier et aux fusils d'assaut le fourgon pénitentiaire pour le libérer.

La France avait alors découvert l'existence de Mohamed Amra: adolescent voyou, condamné pour la première fois à 13 ans pour vols aggravés et qui a progressivement «dérivé vers la violence», pour rejoindre la grande criminalité organisée, d'après un rapport de l'Inspection générale de la justice (IGJ).