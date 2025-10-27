  1. Clients Privés
France La circulation des TGV perturbée après un acte de vandalisme

ATS

27.10.2025 - 11:00

Le trafic des trains à grande vitesse est fortement perturbé lundi dans le sud-est de la France après un acte de vandalisme qui a causé de nombreuses annulations avec des passagers bloqués dans les gares. Le retour à la normale n'est attendu que mardi, selon la SNCF.

Le trafic des TGV est difficile mardi dans le sud-est de la France. Des actes de vandalisme en sont la cause.
Le trafic des TGV est difficile mardi dans le sud-est de la France. Des actes de vandalisme en sont la cause.
ATS

Keystone-SDA

27.10.2025, 11:00

27.10.2025, 11:19

«Nos agents sur place estiment que les travaux de réparation vont durer jusqu'en début de soirée. Les circulations pourraient reprendre ce soir mais resteront perturbées et le trafic reprendra normalement à partir de demain matin», a indiqué la SNCF à l'AFP.

Plusieurs TGV, les trains à grande vitesse, sont d'ores et déjà supprimés entre Paris et le sud du pays vers Marseille, Montpellier ou Nice. En revanche, les perturbations ne concernent pas la ligne entre Paris et Lyon (centre-est).

Trafic ferroviaire. Importante perturbation sur la ligne CFF Genève-Lausanne

Trafic ferroviaireImportante perturbation sur la ligne CFF Genève-Lausanne

Câbles «ont été volontairement incendiés»

Des câbles ferroviaires «ont été volontairement incendiés» au sud de la commune de Valence, a expliqué sur X le ministre des Transports Philippe Tabarot pour expliquer l'origine des perturbations.

Vers 08h00, sur le site internet de la compagnie ferroviaire, tous les TGV au départ de Paris allant au-delà de Lyon étaient supprimés, et ce au moins jusqu'à 13h00.

Aéroport, Cornavin.... Genève sans train ce week-end: préparez vos déplacements !

Aéroport, Cornavin...Genève sans train ce week-end: préparez vos déplacements !

Dans l'autre sens, les trains partant du Sud-Est de la France en direction de Paris, Lyon ou Strasbourg (est) indiquent jusqu'à cinq heures de retard. A la gare de Lyon Part-Dieu, les trains vers Marseille sont supprimés, tout comme des liaisons vers Luxembourg ou Le Havre (ouest), tandis que le train pour Bruxelles-Midi, en provenance de Marseille, a affiché cinq heures de retard.

