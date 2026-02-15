France : la Garonne maintenue en alerte rouge au moins jusqu'à lundi

La Garonne, dont la forte crue a atteint un «plateau» dimanche, a été maintenue en vigilance rouge face à de nouvelles intempéries en France. Quatre départements pyrénéens seront en vigilance orange pluie-inondations lundi.

Dans le Lot-et-Garonne, les évacuations "préventives" ont concerné environ 1500 personnes, et plusieurs dizaines en Gironde, notamment à La Réole (photo) où le niveau maximum enregistré (9,85 m) est supérieur à la crue de 2021 (9,70 mètres) selon Vigicrues. ATS

Keystone-SDA ATS

Après une succession de perturbations, dont la violente tempête Nils jeudi, la relative accalmie de samedi a permis de stabiliser le niveau de certains tronçons de la Garonne, ont annoncé les préfectures concernées.

Mais le retour d'un temps humide fait craindre une remontée du niveau des cours d'eau en Gironde et dans le Lot-et-Garonne, qui restent en vigilance rouge dimanche et lundi.

«Pas au bout de la crue»

«On n'est pas au bout de la crue, et loin de là je pense», a déclaré dimanche à l'AFP Bruno Marty, maire de La Réole (4500 habitants), l'une des communes girondines les plus touchées par les débordements. «Vous regardez tout autour de vous, c'est un océan, ça fait flipper quand même. C'est un lac. Restons prudents, il pleut beaucoup et tous les sols sont détrempés.»

Une quinzaine d'autres départements sont en vigilance orange pour des crues, sur un large arc ouest du pays, de la Bretagne à l'Occitanie en passant par les Charentes, avec les départements de l'Aude, la Haute-Garonne, le Gers, les Landes et la Sarthe qui ont basculé en orange dans le bulletin Vigicrues de dimanche 16h00.

Aussi la neige

L'alerte concernait aussi la neige avec quatre départements en vigilance orange neige-verglas dimanche jusqu'à 18h00 – Aisne, Côte-d'Or, Haute-Marne et Nord – plusieurs départements des Hauts-de-France et d'Île-de-France ayant déjà été rétrogradés en vigilance jaune.

Cinq départements pyrénéens sont aussi en orange pour le risque d'avalanches, outre la Principauté d'Andorre, en attendant que s'ajoutent lundi trois départements des Alpes.

Remontée de la Garonne attendue

Sur la Garonne, le niveau «maximum» a été atteint samedi dans le Lot-et-Garonne, avant une légère décrue, mais une «remontée» est attendue mardi et mercredi.

En Gironde, les niveaux «se stabilisent» avant une «lente décrue» attendue en fin de journée dimanche, selon Vigicrues.

«On a vraisemblablement atteint le pic mais on est sur un plateau, c'est-à-dire qu'on ne va pas redescendre tout de suite. Et vous voyez comme moi la pluie qui reprend», a déclaré dimanche Étienne Guyot, préfet de Gironde et de Nouvelle-Aquitaine.

Grandes marées

Le retour des pluies, couplé à un phénomène de grandes marées, risque d'alimenter une nouvelle crue. Quatre départements pyrénéens, des Pyrénées-Atlantiques à l'Ariège, seront lundi placés en vigilance orange pluie-inondations.

Dans le Lot-et-Garonne, les évacuations «préventives» ont concerné environ 1500 personnes, dont environ 1000 sur la seule commune d'Aiguillon, et plusieurs dizaines en Gironde, notamment à La Réole où le niveau maximum enregistré (9,85 m) est supérieur à la crue de 2021 (9,70 mètres) selon Vigicrues.

«Je sens (les gens) un peu résignés», a souligné Bruno Marty. «Ils ont bien conscience que ce sont des événements qui vont arriver de plus en plus souvent.»

«Tous les records dépassés»

Dans un contexte de «crue généralisée», la directrice du service d'information Vigicrues, Lucie Chadourne-Facon, a évoqué une «situation exceptionnelle» pour la France, dépassant «tous nos records» depuis que l'organisme a été créé en 2006, avec un taux d'humidité des sols jamais vu.

Les cumuls de pluie depuis deux mois ont saturé le sol, ralentissant le rétablissement du trafic ferroviaire et routier, des réseaux électrique et téléphonique malmenés par la tempête Nils, qui a causé au moins deux morts en France et fait de nombreux dégâts matériels.

Troisième victime de Nils

Nils a fait une troisième victime, indirecte cette fois: un homme est décédé samedi à Sarbazan (Landes) des suites d'une intoxication au monoxyde de carbone, après avoir activé un groupe électrogène dans l'attente du raccordement au réseau, selon la préfecture.

Samedi soir, le gestionnaire de réseau Enedis évoquait «90% de clients réalimentés», avec encore «90'000 clients privés d'électricité», contre 171'000 à la mi-journée.

En Île-de-France, avant la levée de la vigilance orange dimanche midi, l'arrivée d'un épisode neigeux avait conduit les compagnies aériennes à réduire leur programme de vols pour dimanche sur les aéroports parisiens.