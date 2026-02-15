France : la Garonne maintenue en alerte rouge au moins jusqu'à lundi

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«C’est un océan» France : la Garonne maintenue en alerte rouge au moins jusqu'à lundi

ATS

15.2.2026 - 17:57

La Garonne, dont la forte crue a atteint un «plateau» dimanche, a été maintenue en vigilance rouge face à de nouvelles intempéries en France. Quatre départements pyrénéens seront en vigilance orange pluie-inondations lundi.

Dans le Lot-et-Garonne, les évacuations "préventives" ont concerné environ 1500 personnes, et plusieurs dizaines en Gironde, notamment à La Réole (photo) où le niveau maximum enregistré (9,85 m) est supérieur à la crue de 2021 (9,70 mètres) selon Vigicrues.
Dans le Lot-et-Garonne, les évacuations "préventives" ont concerné environ 1500 personnes, et plusieurs dizaines en Gironde, notamment à La Réole (photo) où le niveau maximum enregistré (9,85 m) est supérieur à la crue de 2021 (9,70 mètres) selon Vigicrues.
ATS

Keystone-SDA

15.02.2026, 17:57

15.02.2026, 17:59

Après une succession de perturbations, dont la violente tempête Nils jeudi, la relative accalmie de samedi a permis de stabiliser le niveau de certains tronçons de la Garonne, ont annoncé les préfectures concernées.

Mais le retour d'un temps humide fait craindre une remontée du niveau des cours d'eau en Gironde et dans le Lot-et-Garonne, qui restent en vigilance rouge dimanche et lundi.

«Pas au bout de la crue»

«On n'est pas au bout de la crue, et loin de là je pense», a déclaré dimanche à l'AFP Bruno Marty, maire de La Réole (4500 habitants), l'une des communes girondines les plus touchées par les débordements. «Vous regardez tout autour de vous, c'est un océan, ça fait flipper quand même. C'est un lac. Restons prudents, il pleut beaucoup et tous les sols sont détrempés.»

«On n'est pas au bout de la crue». Tempête Nils : la France «maintient la vigilance»

«On n'est pas au bout de la crue»Tempête Nils : la France «maintient la vigilance»

Une quinzaine d'autres départements sont en vigilance orange pour des crues, sur un large arc ouest du pays, de la Bretagne à l'Occitanie en passant par les Charentes, avec les départements de l'Aude, la Haute-Garonne, le Gers, les Landes et la Sarthe qui ont basculé en orange dans le bulletin Vigicrues de dimanche 16h00.

Aussi la neige

L'alerte concernait aussi la neige avec quatre départements en vigilance orange neige-verglas dimanche jusqu'à 18h00 – Aisne, Côte-d'Or, Haute-Marne et Nord – plusieurs départements des Hauts-de-France et d'Île-de-France ayant déjà été rétrogradés en vigilance jaune.

Cinq départements pyrénéens sont aussi en orange pour le risque d'avalanches, outre la Principauté d'Andorre, en attendant que s'ajoutent lundi trois départements des Alpes.

Remontée de la Garonne attendue

Sur la Garonne, le niveau «maximum» a été atteint samedi dans le Lot-et-Garonne, avant une légère décrue, mais une «remontée» est attendue mardi et mercredi.

En Gironde, les niveaux «se stabilisent» avant une «lente décrue» attendue en fin de journée dimanche, selon Vigicrues.

«On a vraisemblablement atteint le pic mais on est sur un plateau, c'est-à-dire qu'on ne va pas redescendre tout de suite. Et vous voyez comme moi la pluie qui reprend», a déclaré dimanche Étienne Guyot, préfet de Gironde et de Nouvelle-Aquitaine.

Grandes marées

Le retour des pluies, couplé à un phénomène de grandes marées, risque d'alimenter une nouvelle crue. Quatre départements pyrénéens, des Pyrénées-Atlantiques à l'Ariège, seront lundi placés en vigilance orange pluie-inondations.

Tempête Nils. 850'000 foyers privés d'électricité en France

Tempête Nils850'000 foyers privés d'électricité en France

Dans le Lot-et-Garonne, les évacuations «préventives» ont concerné environ 1500 personnes, dont environ 1000 sur la seule commune d'Aiguillon, et plusieurs dizaines en Gironde, notamment à La Réole où le niveau maximum enregistré (9,85 m) est supérieur à la crue de 2021 (9,70 mètres) selon Vigicrues.

«Je sens (les gens) un peu résignés», a souligné Bruno Marty. «Ils ont bien conscience que ce sont des événements qui vont arriver de plus en plus souvent.»

«Tous les records dépassés»

Dans un contexte de «crue généralisée», la directrice du service d'information Vigicrues, Lucie Chadourne-Facon, a évoqué une «situation exceptionnelle» pour la France, dépassant «tous nos records» depuis que l'organisme a été créé en 2006, avec un taux d'humidité des sols jamais vu.

Les cumuls de pluie depuis deux mois ont saturé le sol, ralentissant le rétablissement du trafic ferroviaire et routier, des réseaux électrique et téléphonique malmenés par la tempête Nils, qui a causé au moins deux morts en France et fait de nombreux dégâts matériels.

Troisième victime de Nils

Nils a fait une troisième victime, indirecte cette fois: un homme est décédé samedi à Sarbazan (Landes) des suites d'une intoxication au monoxyde de carbone, après avoir activé un groupe électrogène dans l'attente du raccordement au réseau, selon la préfecture.

Samedi soir, le gestionnaire de réseau Enedis évoquait «90% de clients réalimentés», avec encore «90'000 clients privés d'électricité», contre 171'000 à la mi-journée.

En Île-de-France, avant la levée de la vigilance orange dimanche midi, l'arrivée d'un épisode neigeux avait conduit les compagnies aériennes à réduire leur programme de vols pour dimanche sur les aéroports parisiens.

Les plus lus

Panique sur l'autoroute A1 : des mineurs roulent à 250 km/h
Un derby lémanique entre spectacle, contestation et frustration
«Oui, il reste le slalom... sur une piste pour les juniors de 44 secondes»
De fortes chutes de neige vont ramener l'hiver en Suisse
France : la Garonne maintenue en alerte rouge au moins jusqu'à lundi
Réduit à neuf, Sion s'incline sur la pelouse du leader