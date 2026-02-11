FranceLa justice rejette la demande de mise en liberté de Péchier
La justice a rejeté mercredi une demande de remise en liberté de l'anesthésiste Frédéric Péchier, condamné en décembre à perpétuité pour 30 empoisonnements dont 12 mortels. Il demandait à sortir de prison pour mieux préparer son procès en appel, a-t-on appris auprès des avocats de la défense et de la partie civile.
La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon a rejeté la demande de l'accusé de 54 ans, ont dit à l'AFP son défenseur Randall Schwerdorffer ainsi que l'un des avocats des parties civiles, Frédéric Berna.
Une remise en liberté causerait un «trouble à l'ordre public» et l'accusé risquerait de faire pression sur les témoins et il n'est pas garanti qu'il se présenterait à son procès, a estimé la chambre d'instruction à l'issue d'une audience de près de quatre heures et d'un court délibéré.
«Nous allons déposer un recours en cassation contre cette décision», a dit à l'AFP Me Schwerdorffer, qui s'est refusé à tout autre commentaire.
Pour les victimes et leurs familles, cette décision est un «soulagement», a commenté pour sa part Me Berna. «Nos clients n'auraient vraiment pas encaissé une remise en liberté. Ils auraient trouvé cela invraisemblable», a-t-il ajouté.
«Présumé innocent»
Incarcéré depuis le verdict de la cour d'assises du Doubs, le 18 décembre, le médecin de 54 ans a toujours clamé son innocence. Il a expliqué pendant l'audience qu'il venait d'étoffer son équipe de défenseurs – il a recruté Emmanuelle Franck, qui avait défendu Cédric Jubillar -, et qu'il avait besoin d'être en liberté pour préparer le dossier en détail avec cette nouvelle avocate.
L'anesthésiste a été reconnu coupable d'avoir, entre 2008 et 2017, empoisonné 30 patients – dont 12 sont morts – en polluant des poches de perfusion avec différents produits pour provoquer un arrêt cardiaque ou des hémorragies. Il n'avait jamais été incarcéré pendant l'instruction et a comparu libre pendant son long procès.
Bien que condamné en première instance, il «reste présumé innocent» dans l'attente de son deuxième procès, a souligné son avocat Randall Schwerdorffer. Or, «préparer son procès dans de bonnes conditions, je ne peux pas le faire (s'il reste) incarcéré», a insisté le défenseur, qui a demandé un placement sous contrôle judiciaire et une assignation à résidence du médecin chez ses parents, à Poitiers.