La ville de Marseille, dans le sud-est de la France, s'est dite opposée mercredi à la venue du rappeur américain Kanye West, auteur de sorties antisémites, qui doit donner un concert le 11 juin.

Kanye West doit donner un concert au stade Vélodrome le 11 juin prochain. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Je refuse que Marseille soit une vitrine pour ceux qui promeuvent la haine et le nazisme décomplexé. Kanye West n'est pas le bienvenu au Vélodrome, notre temple du vivre-ensemble et de tous les Marseillais», a déclaré sur X Benoït Payan l'actuel maire (gauche) et candidat à sa succession dans la deuxième ville de France.

Je refuse que Marseille soit une vitrine pour ceux qui promeuvent la haine et le nazisme décomplexé.

Kanye West n’est pas le bienvenu au Vélodrome, notre temple du vivre-ensemble et de tous les Marseillais. — Benoît Payan (@BenoitPayan) March 4, 2026

Ce concert, actuellement son unique date en France, est organisé par l'agence Mars360, opérateur exclusif de l'Orange Vélodrome, stade emblématique de Marseille qui appartient à la ville.

L'interdiction d'un spectacle est toutefois très encadrée et le Conseil d'Etat a rappelé dans plusieurs jurisprudences qu'elle n'est possible qu'en cas de risque que des propos constituant une infraction pénale soient tenus et que l'événement puisse provoquer des troubles à l'ordre public.

«'Je suis nazi', 'J'aime Hitler': Kanye West n'est pas le bienvenu à Marseille. Celui qui proclame ouvertement son admiration pour Hitler et revendique des idées nazies ne saurait fouler la scène d'une ville dont l'âme même est tissée de diversité, de mémoire et de fraternité», a indiqué sur X Fabienne Bendayan, colistière de la candidate de la droite et du centre Martine Vassal aux municipales à Marseille et ancienne présidente de l'antenne régionale du représentatif des institutions juives de France (Crif).

« Je suis nazi », « J’aime Hitler » : Kanye West n’est pas le bienvenu à Marseille.

Celui qui proclame ouvertement son admiration pour Hitler et revendique des idées nazies ne saurait fouler la scène d’une ville dont l’âme même est tissée de diversité, de mémoire et de… pic.twitter.com/nVHTGNKt9y — bendayan fabienne (@BendayanF) March 4, 2026

Troubles bipolaires

Le musicien de 48 ans, qui a perdu ces dernières années de nombreux fans et plusieurs contrats commerciaux après des sorties antisémites ou racistes, a publié un titre «Heil Hitler» le 8 mai 2025, à l'occasion du 80e anniversaire de la défaite de l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale.

En décembre 2023, le rappeur s'était excusé auprès de la communauté juive après avoir déclaré quelques mois plus tôt qu'il «adorait les nazis».

En 2022, il avait également suscité l'indignation en s'affichant avec le slogan «White Lives Matter» ("La vie des Blancs compte», détournant le célèbre slogan «Black Lives Matter") et s'était rendu à un dîner chez Donald Trump avec le suprémaciste blanc antisémite Nick Fuentes.

Souffrant depuis des années de troubles bipolaires, Kanye West, qui a changé son nom pour Ye, avait expliqué fin janvier que lorsqu'«on est en phase maniaque, on ne pense pas être malade», ajoutant: «Je ne suis pas nazi ni antisémite. J'aime le peuple juif».