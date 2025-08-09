Les départements français du Jura et de Saône-et-Loire vont passer en vigilance orange canicule dimanche à midi. Ils viennent s'ajouter aux 40 départements déjà classés «orange» dans la moitié sud du pays, dont l'Ain et la Haute-Savoie.

La vague de chaleur, démarrée vendredi en France, "d'un niveau caniculaire sur la moitié sud, se poursuit et s'étend", avertit Météo-France (image d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

L'alerte «est encore susceptible d'être étendue en fonction de l'évolution des températures», a averti samedi Météo-France. La vague de chaleur, démarrée vendredi en france, «d'un niveau caniculaire sur la moitié sud, se poursuit et s'étend. Le pic est attendu entre lundi et mardi. Elle devrait durer jusqu'en fin de semaine prochaine», commente-t-il.

L'institut signale quelques températures «remarquables» relevées samedi à 15h00: 38,0°C à Lyon-St-Exupéry, 36,8°C à Montélimar ou encore 35,8°C à Bordeaux-Mérignac.