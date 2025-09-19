France: «Le tueur à la rose» devant ses juges, 31 ans après les faits

C'est l'un des plus anciens «cold cases» à aboutir à un procès en France: un homme confondu par son ADN sera jugé de lundi à mercredi pour le meurtre de la lycéenne Nadège Desnoix en 1994 dans l'Aisne.

La cour d'assises de Laon va se pencher sur ce dossier resté un mystère pour les enquêteurs, jusqu'à ce qu'un rebondissement en 2021 conduise à l'interpellation de l'accusé, Pascal Lafolie, 58 ans. Il encourt jusqu'à trente ans de réclusion criminelle.

«C'est un miracle qu'on en soit là», se félicite auprès de l'AFP Me Arnaud Miel, avocat de la mère de la victime, partie civile au procès. Cette dernière attendait ce moment avec «beaucoup d'impatience», souligne son conseil.

Fin mai 1994, le corps de Nadège Desnoix, 17 ans, est découvert lacéré de coups de couteau sous des feuillages dans un chemin de traverse menant à son lycée de Château-Thierry, où elle était scolarisée en classe de première.

Près de son cartable se trouvent une cordelette en nylon et une rose, fraîchement cueillie. L'autopsie du corps ne révèle pas de traces d'agression sexuelle.

Les enquêteurs se lancent alors sur les traces du «tueur à la rose», mais manquent cruellement d'éléments. Des lycéens affirment avoir vu l'adolescente peu avant les faits au café du coin, mais aucun témoignage ne permet de faire avancer l'affaire. Pas de suspect, pas de mobile.

De nombreuses pistes ont été explorées par la suite, de l'exhibitionniste de passage au petit ami de la victime, et même celle du tueur en série Michel Fourniret. En vain.

«Trous de mémoire»

Plusieurs empreintes génétiques avaient été découvertes sur les vêtements de la jeune fille, mais les banques de données ADN de suspects ou de personnes condamnées dans d'autres dossiers n'ont pas permis de trouver de correspondance probante, jusqu'en 2021.

Cette année-là, de nouvelles expertises sur les scellés révèlent que l'ADN de Pascal Lafolie, prélevé quelques mois plus tôt dans le cadre d'une affaire de violences conjugales, correspond à celui retrouvé sur le chouchou que Nadège Desnoix portait dans ses cheveux au moment de sa mort.

En garde à vue, Pascal Lafolie passe initialement aux aveux. «Je ne pensais pas que ça finirait en meurtre pour une fellation», déclare le quinquagénaire, condamné en 1997 et 2002 pour des faits de viols et d'agressions sexuelles s'étant déroulés dans des circonstances similaires au meurtre de Nadège, selon des éléments de l'enquête.

Il revient plus tard sur ses déclarations. «Sa capacité à se souvenir n'est pas entière, ce sont des faits qui remontent à plus de trente ans», explique à l'AFP son avocate, Me Justine Devred. «Il reconnaît avoir été sur les lieux, il a le souvenir d'y avoir été avec son frère, puis il a des trous de mémoire.»

Nouvelle version des faits

En 1994, Pascal Lafolie résidait à Jouarre (Seine-et-Marne), à une trentaine de kilomètres de Château-Thierry où il avait habité plusieurs années auparavant.

Dans sa nouvelle version des faits, il raconte qu'il conduisait son frère à un rendez-vous le jour où ils ont croisé la route de Nadège Desnoix. Pascal Lafolie soutient que ses «trous de mémoire» sont dus à des coups que lui aurait portés son frère à la tête, alors qu'il tentait d'empêcher ce dernier de faire du mal à l'adolescente.

Toutefois, l'implication de son frère, mort quelques mois avant l'interpellation de Pascal Lafolie, a été écartée au cours des investigations, et les enquêteurs se sont interrogés sur un éventuel opportunisme de la part de l'accusé.

Pascal Lafolie se dit aujourd'hui toujours innocent, selon son avocate, tandis que la famille de Nadège espère de son côté des réponses après 31 ans d'attente.

«Ils sont émus comme si ça s'était passé hier», confie à l'AFP Me Gérard Chemla, avocat des frères et de la soeur de la victime, également parties civiles.

