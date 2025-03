Le djihadiste Mehdi Nemmouche, accusé d'avoir été un geôlier de journalistes français à la solde du groupe Etat islamique (EI) en Syrie en 2013, a déclaré vendredi qu'il ne s'excuserait «jamais» d'avoir été «un terroriste».

Le tueur du musée juif de Bruxelles, condamné en 2019 à la perpétuité en Belgique, avait la possibilité de s'exprimer une dernière fois, avant que la cour d'assises spéciale qui le juge depuis le 17 février se retire.

Le verdict sera rendu en fin de journée «pas avant 18H00», a annoncé son président Laurent Raviot avant de suspendre l'audience. Avant cela, il a donné la parole aux trois accusés présents (deux autres, présumés morts, sont jugés en leur absence) une dernière fois.

Mehdi Nemmouche, qui jure depuis le début avoir uniquement combattu pour le groupe djihadiste mais n'avoir jamais été geôlier des otages occidentaux, a maintenu ses dénégations et transformé le box en tribune pour ses derniers mots.

«Cela fait longtemps que je suis à l'isolement mais je navigue sans difficulté, je ne perds pas le cap», a lancé l'accusé de 39 ans, jean, chemise noire, rasé de près.

L'Occident visé

D'un débit ultra rapide, feuilles à la main, il a multiplié les citations et références – Nietzsche, Montaigne, Georges W. Bush, Staline, Roosevelt, Poutine... – pour s'en prendre «à l'Occident» et plus particulièrement aux Etats-Unis: «Daech, à côté, c'est un petit joueur», a-t-il dit, utilisant l'acronyme arabe de l'EI.

Mehdi Nemmouche s'est étendu sur son séjour en Syrie, où il soutient depuis le début du procès qu'il n'a fait que combattre le dictateur Bachar al-Assad.

«C'est par le terrorisme que le peuple syrien s'est libéré de la dictature et oui j'ai été un terroriste et je ne m'en excuserai jamais, je ne regrette pas un jour, pas une heure, pas un acte», a-t-il soutenu avant que la cour d'assises spéciale ne se retire pour délibérer.

Un discours qui n'a pas étonné les parties civiles présentes dans la salle d'audience. Dans ce discours, «j'ai retrouvé la vision du monde totalement binaire qu'il nous infligeait durant nos mois dans les sous-sols d'Alep», a commenté à l'AFP le journaliste Nicolas Hénin, l'un des ex-otages.

«Son objectif est de se faire une place au panthéon du djihad», a-t-il poursuivi.

Enlèvements

Les journalistes Didier François et Edouard Elias, puis Nicolas Hénin et Pierre Torres, avaient été enlevés à 10 jours d'intervalle en juin 2013, dans la région d'Alep pour les premiers, de Raqqa pour les seconds.

Ils avaient été libérés près d'un an plus tard, le 18 avril 2014, après des mois de supplice, entre violences physiques et psychologiques, privations de nourriture et simulacres d'exécutions.

L'accusation a requis mercredi la réclusion criminelle à perpétuité contre Mehdi Nemmouche, qualifié par l'avocat général de «véritable sociopathe dénué de toute empathie» méritant une peine «qui protège définitivement la société».