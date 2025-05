Prison ferme contre les voleurs de câbles et leur receleuse

Le tribunal correctionnel de Colmar a condamné vendredi trois personnes, deux hommes et une femme, à des peines de prison ferme. Ils avaient commis des vols de câble en cuivre de la SNCF en mars.

Le réseau de la SNCF s'étend sur plus de 28'000 kilomètres, ce qui représente un défi en matière de surveillance. La SNCF a mis en place plusieurs actions pour empêcher le vol de métaux, parmi lesquelles le survol des emprises ferroviaires par des drones. sda

Les deux hommes ont été condamnés à deux ans et deux ans et demi de prison ferme. La femme, jugée pour recel, a elle écopé de 18 mois de prison dont dix ferme. Âgés de 26 à 38 ans et de nationalité roumaine, chacun d'eux a aussi reçu une interdiction définitive du territoire français.

Jugés en comparution immédiate au tribunal correctionnel de Colmar notamment pour «participation à une association de malfaiteurs», ils ont été reconnus coupables d'avoir commis des vols à Raedersheim et Merxheim (Haut-Rhin) les 5, 6 et 12 mars, entraînant de fortes perturbations sur le trafic ferroviaire entre Colmar et Mulhouse.

La région Grand Est avait précisé que des câbles avaient été dérobés sur «plusieurs centaines de mètres».

L'enquête de gendarmerie avait conduit à l'interpellation mercredi de ces trois ressortissants roumains vivant dans un squat à Illzach, où de nombreux outils ont été trouvés.

«Un véritable atelier pour dénuder les câbles», selon le parquet, afin de mieux revendre des centaines de kilos de métaux et notamment du cuivre.

Connu de la justice allemande pour des faits de vol, un homme de 38 ans, a contesté les faits de Raedersheim, mais a reconnu ceux de Merxheim, ainsi qu'un vol de plus de 18'000 euros (16'800 francs) de câbles et d'outils au préjudice des sociétés Eurovia et Eiffage, après avoir forcé un conteneur sur un chantier de station de traitement des eaux usées.

Un homme de 30 ans, a reconnu avoir pris le volant avec de fausses plaques d'immatriculation, mais a nié les vols de câbles et d'outils. Condamné une fois pour vol par la justice française, il est notamment connu pour des faits similaires au préjudice des chemins de fer suisses, pour recel en Allemagne ou encore pour coups et blessures, destruction et menace en Roumanie.

La femme de 27 ans, a nié avoir facilité la revente du butin à un centre de recyclage du Haut-Rhin, pour plus de 13'000 euros, puis l'envoi des fonds en Roumanie.

Le préjudice de la SNCF a été évalué à 100'000 euros.

«Ce réseau délinquant était bien organisé et redoutable», a souligné le parquet.

