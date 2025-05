«On a schtroumpfé le record!» La petite ville française de Landerneau a battu samedi le record du monde de rassemblement de Schtroumpfs, après deux tentatives infructueuses ces cinq dernières années.

Une foule déguisée en schtroumpfs a battu le record mondial du plus grand rassemblement de schtroumpfs à Landerneau dans le Finistère (archives).

Keystone-SDA ATS

Selon les organisateurs, le rassemblement a réuni 3076 personnes déguisées en Schtroumpfs, Schtroumpfettes ou grands Schtroumpfs.

«La, la, la, Schtroumpf, la, la»: la fameuse chanson à la gloire des célèbres lutins bleus à bonnet blanc du dessinateur belge de bande dessinée Peyo a résonné toute la journée dans les commerces et les rues de la petite ville bretonne, où ont convergé des milliers d'hommes et de femmes déguisés et grimés.

Des milliers de personnes bleues se sont déhanchées au son d'un DJ, en attendant le comptage du rassemblement. «Pour aider Landerneau, on s'est dit que c'était cool d'être en Schtroumpfs. Alors aujourd'hui, on est venu en bleu», a crié Albane Delarivière, étudiante de 20 ans, venue spécialement de Rennes.

Jusqu'à présent, c'était la petite commune allemande de Lauchringen, frontalière avec la Suisse, qui détenait le record mondial du plus grand rassemblement de Schtroumpfs, avec 2762 participants réunis le 16 février 2019.

Le 7 mars 2020, Landerneau avait pourtant battu ce record en accueillant 3549 Schtroumpfs. Mais l'exploit n'avait pas été validé par le Livre Guinness en raison d'un document manquant, selon les organisateurs.