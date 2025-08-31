  1. Clients Privés
France Rentrée reportée à mardi dans les Bouches-du-Rhône

ATS

31.8.2025 - 16:20

Décision rarissime en France: la rentrée scolaire a été reportée à mardi dans les Bouches-du-Rhône par le préfet, en raison d'un épisode méditerranéen annoncé dimanche soir et lundi par Météo-France qui a déclenché une vigilance orange sur plusieurs départements.

Cette décision concerne les écoles, collèges et lycées (archives).
Cette décision concerne les écoles, collèges et lycées (archives).
sda

Keystone-SDA

31.08.2025, 16:20

«Au regard de la situation météorologique et des prévisions émises par Météo-France, le préfet a pris la décision, en lien avec les autorités académiques de reporter la rentrée scolaire à mardi 2 septembre et de suspendre les transports scolaires dans l'ensemble des Bouches-du-Rhône, cela afin de garantir la sécurité des élèves et des parents», écrit la préfecture dans un communiqué.

Cette décision concerne les écoles, collèges et lycées afin de permettre une rentrée «dans de meilleures conditions», estime le préfet.

Huit départements en vigilance

Dimanche, le prévisionniste a placé huit départements en vigilance orange orages et pluie-inondation allant de l'Yonne au Gard. Et dimanche soir, «un épisode méditerranéen se met en place avec des orages violents caractérisés en particulier par de très fortes intensités pluvieuses», prévoit le bulletin de l'organisme météorologique ajoutant qu'"ils perdureront dans la nuit et au moins jusqu'en matinée lundi».

En conséquence, lundi une partie des départements habituellement traversés par ce type d'épisode basculera en orange en plus du Gard: les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, la Drôme, la Lozère et l'Ardèche.

«La dégradation pluvio-orageuse arrivera par l'ouest en deuxième partie de nuit et devrait donner lieu à des cumuls de l'ordre de 40-60 mm par heure. Les cellules orageuses seraient peu mobiles, voire stationnaires, et localement les cumuls pourraient être plus importants pour s'élever au total à 100 voire 150 mm par heure», détaille la préfecture des Bouches-du-Rhône de son côté.

